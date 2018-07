Taliansko urobilo ústupok: Opäť bude dočasne preberať migrantov z plavidiel misie EÚ Sophia

Ilustračné foto, Zdroj: SITA/Francesco Ruta/ANSA via AP

BERLÍN - Taliansko sa zaviazalo opätovne preberať migrantov zachránených posádkami plavidiel námornej misie EÚ Sophia v Stredozemnom mori, a to počas prechodného obdobia do rozhodnutia o novom smerovaní projektu, ktoré by malo byť známe v priebehu nasledujúcich piatich týždňov.