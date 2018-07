Španielske srdce nepozná hraníc: Námorná služba zachránila stovky migrantov

MADRID - Ďalších 447 migrantov, ktorí sa plavili cez Stredozemné more z Afriky do Európy, vyzdvihli v nedeľu lode španielskej námornej záchrannej služby. V oblasti Gibraltárskeho prielivu bolo zachránených 257 migrantov z 20 člnov, zatiaľ čo v Alboránskom mori pomáhali záchranári 190 osobám v štyroch člnoch, informovala agentúra AP. Ešte v sobotu záchranná služba vyzdvihla na mori 329 migrantov.

Podľa údajov agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na španielsky verejnoprávny rozhlas a televíziu, celkový počet zachránených od piatka presiahol 1100. Migrantov dopravili do viacerých prístavov v regióne Andalúzia na juhu Španielska.

Počty utečencov a iných migrantov, ktorí sa plavia cez Stredozemné more do Španielska sú tento rok vyššie ako v prípade Talianska, ktoré čelilo hlavnému náporu v uplynulých rokoch. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) pred časom informovala, že od začiatku tohto roka do 15. júla prišlo na španielske pobrežie 18.016 migrantov.