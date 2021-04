Ďalšia slovenská nemocnica je pripravená liečiť postcovidových pacientov: Sú známe prvé detaily

VIDEO Lekár vysvetlil, ako funguje vakcinácia a kedy sa vytvorí imunita

Špecifická rehabilitácia na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení zvolenskej nemocnice je určená pacientom, ktorým zostali zdravotné následky po prekonaní nového typu koronavírusu a trápia ich najmä dýchacie ťažkosti, úzkosť a kašeľ. Dýchacie ťažkosti idú ruka v ruke aj s nesprávnym držaním tela. Spôsob nášho dýchania a samotné držanie tela sa totiž vzájomne ovplyvňujú.

Rehabilitácia začína nenáročnými cvikmi a zhodnotením dychových parametrov. Podľa slov fyzioterapeutiek pôsobiacich vo zvolenskej nemocnici majú pacienti vžité stereotypy dýchania. „Pacientom po ťažšej forme robí problém aj základná mobilita. Veľakrát majú v podvedomí to, že nemôžu dýchať. Stále trpia dušnosťou a plytkým dýchaním,“ povedala vrchná sestra Soňa Melichová.

Postcovidových pacientov sužujú aj neurologické problémy

Postupne sa postcovidovým pacientom pridávajú záťažové cvičenia, ale len po precíznom zhodnotení ich aktuálneho zdravotného stavu. Fyzioterapeutky postupne naučia pacienta správne dýchať a pomôžu mu zaradiť sa späť do normálneho života. Pacient, ktorého zasiahol nový typ koronavírusu, však môže mať aj iné ako dýchacie ťažkosti po prekonaní infekcie. Reč je napríklad o zhoršení chôdze, bolestiach kĺbov, slabej kondícii. Ojedinelé nie sú ani neurologické problémy ako sú bolesti chrbtice či nepríjemné bolesti hlavy.

Rehabilitácia je u každého individuálna

Samotná rehabilitácia je u každého pacienta individuálna. Základom je však záujem a spolupráca pri liečbe. U postovidových pacientov s respiračnými ťažkosťami sa využíva dychové cvičenie so špeciálnymi pomôckami, ktoré sú bežne dostupné v zdravotníckych potrebách. Pacient však musí byť s takouto pomôckou odborne inštruovaný fyzioterapeutom. Následne môže rehabilitovať aj v domácom prostredí. „Avšak daná pomôcka nie je podmienkou pre cvičenie, náš zdravotnícky personál si vie pomôcť aj s celkom jednoduchými alternatívami (fúkanie balóna, fúkanie slamkou do vody či fúkanie do vrtuľky). Okrem samotného cvičenia je pre pacientov Nemocnice AGEL Zvolen pripravená aj elektroliečba, magnetoterapia a laser. Pacienti teda v odborne školenom personáli zvolenskej nemocnice nájdu riešenie na svoje zdravotné problémy, ktoré im po prekonaní covidu-19 zostali,“ dodala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.