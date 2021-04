Smutný REKORD! Kvôli pandémii sa na Slovensku zosobášilo najmenej párov od vzniku Československa

BRATISLAVA – Aj rok 2020 potvrdil trend odkladu sobášov do vyššieho veku. Slobodné nevesty i ženísi vstupovali do manželstva okolo tridsiatky a boli o 7,5 roka starší, ako sobášiace sa páry v roku 1993, keď vzniklo samostatné Slovensko. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Minulý rok vstúpilo na Slovensku do manželstva takmer 23,8 tisíca párov, čo bolo o viac ako 21 % (vyše 6 400 sobášov) menej oproti priemerným počtom za rovnaké obdobie v predchádzajúcich piatich rokoch (2015 až 2019). Išlo zároveň o najnižší počet svadieb od vzniku Československa v roku 1918.

Druhá vlna pandémie na sklonku roka 2020 spôsobila prepad sobášov takmer o tretinu (pokles o 36 % v novembri). Miera poklesu však bola miernejšia ako počas prvej vlny v jarných mesiacoch a na začiatku leta. Najvýraznejší pokles sa prejavil jednoznačne od marca do júna. V týchto štyroch mesiacoch sa konala len necelá polovica sobášov predošlých rokov. Predpokladaným dôvodom poklesu boli najmä protipandemické opatrenia, a s tým spojená neochota ľudí sobášiť sa za daných podmienok (obmedzený počet hostí atď.). Útlm z jari sa nepodarilo vykompenzovať ani v priebehu leta, napriek tomu, že v auguste a v septembri sa uskutočnilo viac svadieb ako počas predošlých piatich rokov.

Zdroj: Štatistický úrad SR

Viac ako pätina sobášov bola v septembri

Rok 2020 bol aj pri sobášoch, podobne ako pri iných demografických parametroch, rokom extrémnych výkyvov v trendoch. „Najprv na začiatku roka 2020 prekvapil nebývalo vysoký počet sobášov vo februári tesne pred prvou vlnou pandémie (zrejme vplyv magických dátumov vrátane priestupného roka). Nasledovali vysoké prepady, v niektorých mesiacoch napríklad viac ako o polovicu v apríli a v máji,“ vysvetlila Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

V lete a na začiatku jesene zasa počet svadieb dobiehal, resp. predbehol predošlé roky, aby sa v novembri znova prepadol.

Najmenej svadieb bolo v marci, uzatvorilo sa iba 573 manželstiev (2 % vlaňajších sobášov), naopak najviac svadieb uzatvorili snúbenci v septembri, takmer 5-tisíc (pätina zo sobášov v roku 2020). September je tradične mesiacom s najvyšším počtom svadieb v roku.

Priemerný vek snúbencov je čoraz vyšší

Vlani bol priemerný vek mužov pri sobáši 34 rokov a 11 mesiacov a žien 31 rokov a 11 mesiacov. Medziročne stúpol u ženíchov o 7 mesiacov a u neviest o pol roka. „V minulosti patrila Slovenská republika medzi krajiny, v ktorých bol pre obyvateľstvo typický skorý vstup do manželstva. V posledných dekádach dochádza k zmene sobášneho správania, najmä k odkladom sobášov do vyššieho veku. Od roku 1993 sa vek snúbencov zvýšil u mužov aj žien v priemere o 9 rokov,“ uviedla Podmanická.

Zdroj: Štatistický úrad SR

Spomedzi regiónov SR najstarších ženíchov aj nevesty (najvyšší priemerný vek) mali v Bratislavskom kraji. Ženísi mali v priemere až 37 rokov a 2 mesiace, nevesty zasa 34 rokov a 5 mesiacov. Najmladšie páry vstupovali do manželstva v Prešovskom kraji, muži aj ženy boli v priemere mladší o šesť rokov ako v Bratislavskom kraji. Aj v tomto regióne sa však vek postupne zvyšuje.

Prevažná väčšina všetkých snúbencov, až 84 %, vstúpila v roku 2020 do manželstva prvýkrát. Slobodní muži vstupovali vlani do manželstva v priemere ako 31 a polročný a slobodné ženy vo veku 28 rokov a 11 mesiacov.

Vstup do manželstva posúvajú muži aj ženy

Najčastejšie sa slovenskí muži aj ženy sobášia vo veku od 25 až 29 rokov (viac ako štvrtina ženíchov a tretina neviest). Od éry samostatného Slovenska v roku 1993 sa významne zmenila celková štruktúra snúbencov. Výrazne sa znížil počet aj podiel ženíchov a neviest v najmladších vekových skupinách (od 16 do 24 rokov). V roku 2020 bolo z tejto vekovej kategórii len 9 % ženíchov, v čase vzniku SR (r. 1993) to bolo však až 61 % všetkých sobášiacich sa mužov. Podobne vo veku do 24 rokov bola vlani len každá piata nevesta (18 % z neviest), ale pred vyše štvrťstoročím mali vek do 24 r. štyri z piatich neviest (79 %). Súčasne dlhodobo rastie počet aj podiel mužov ženiacich sa až po tridsiatke, a rovnako pribúda žien obliekajúcich si svadobné šaty až po 25. narodeninách.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Zákon o rodine umožňuje sobášiť sa na Slovensku s povolením súdu maloletým od 16 rokov. V roku 2020 sa uzatvorilo aj desať manželstiev, pri ktorých mal ženích 16 rokov. Najmladšie 16-ročné nevesty vstupovali do manželstva až 66-krát. Napriek covidu-19 riešili zásadné zmeny vo svojom živote aj staršie ženy či muži. Najstarším ženíchom bol 90-ročný muž a najstaršou nevestou 86-ročná žena.

Dve tretiny párov sa brali v sobotu

Zaujímavosťou tiež je, že v roku 2020 výrazne stúpol podiel svadieb, ktoré sa konali v iný deň ako v sobotu. Sobota bola ale aj v neštandardnom roku 2020 poznačenom pandémiou covidu-19 najčastejším dňom konania svadby. V tento deň sa uskutočnilo 66 % všetkých sobášov, v predchádzajúcich piatich rokoch to bolo v priemere až 72 %. Teda viac ako tretina sobášov bola vlani v iný deň týždňa ako v sobotu. Páry si vyberali pre svoj dôležitý deň potom najmä piatok a na treťom mieste bol štvrtok. Deň s najnižším počtom sobášov bola nedeľa, keď sa konalo len 375 sobášov (takmer 2 %).