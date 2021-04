Veľké otváranie je tu: VIDEO Terasy v Bratislave praskali vo švíkoch! Splniť musíte niekoľko podmienok

BRATISLAVA - Konečne sa dočkali! Od pondelka sa otvorili terasy aj fitness centrá a ľudia si to poriadne užili. Na známej promenáde v Bratislave sa to cez obed hmýrilo ľuďmi a znovuotvorené terasy zažili skutočný "nátresk".

Znovuotvoreným terasám prialo aj pekné jarné počasie. Mnoho ľudí to preto využilo a dopriali si obed či kávu v reštauráciach. Uvoľňovanie opatrení však sprevádzajú prísne hygienické podmienky. Nevyhnutnou je dezinfekcia stolov po každom zákaznikovi, nosenie respirátorov a rúšok, ale aj dvojmetrové rozostupy medzi stolmi. Počet ľudí na terase, ani počet tých, ktorí sedia za jedným stolom, stanovený nie je. Nekontroluje sa ani to, či sú z jednej domácnosti, ako to bolo minulý rok.

Za terasu sa pritom považuje priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený krátkodobými či dlhodobými konštrukciami maximálne z dvoch bočných strán. Zákazníci môžu použiť toalety vo vnútorných priestoroch prevádzky, avšak tie musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami a musia sa dezinfikovať každú hodinu. Zákazníci sa musia preukázať negatívnym testom, ktorý nie je starší ako sedem dní.

Ľudia si terasy užívali

Návštevníci reštaurácii musia rovnako dodržiavať hygienické opatrenia. Napríklad vstúpiť na terasu musia s rúškom na tvári a dole si ho môžu dať iba na čas nevyhnutný na konzumáciu jedla či nápojov. A čo všetko museli zariadiť prevádzkovatelia?

"Museli sme nakúpiť rúška a respirátory, nejaký ďalší nábytok a dezinfekcie," dozvedeli sme sa v jednej reštaurácii na promenáde pri bratislavskom nákupnom centre. Ľudia pritom opatrenia dodržiavajú. Je však zrejmé, že takéto uvoľnenie opatrení využili naplno.

"Od rána chodia zákazníci, cez obed ich je viac a potom očakávame väčšie množstvo ľudí večer," zhodujú sa čašníci. Niektorí však terasy neotvorili. Dôvodov je viacero - buď žiadne nemajú alebo majú obavy, že sa im nevrátia náklady, ktoré musia vynaložiť na kúpu dezinfekcie a respirátorov, či iných potrebných vecí na to, aby mohli otvoriť.

Otvorili sa aj fitness centrá

Od pondelka súčasne otvárajú za splnenia ďalších podmienok aj fitnescentrá. Maximálna povolená kapacita je šesť zákazníkov. Tí pri športovej činnosti nebudú povinní nosiť rúško či respirátor. Priestory prevádzky bude potrebné častejšie upratovať a dezinfikovať, pričom treba použiť prostriedky s virucídnym účinkom.

Pri vstupe do fitnescentra je zákazník povinný preukázať sa negatívnym výsledkom testu nie starším ako sedem dní. Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Prevádzka šatní a spŕch bude možná za dodržiavania základných hygienických pravidiel (vetranie, dezinfekcia, rozstupy a podobne).