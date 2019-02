Ivan (53) bol ťažko chorý, dávali len niekoľko mesiacov života: Zachránila ho jediná vec

Keď Ivanovi diagnostikovali rakovinu čriev, bolo podľa lekárov už príliš neskoro. Do ambulancie prišiel po prvý raz v roku 2013 s tým, že sa cíti vyčerpaný a schudol. Vyšetrenie potvrdilo štvrté štádium rakoviny a vraj ho čaká už iba niekoľko mesiacov života. Daggov stav sa rýchlo zhoršoval, nádor zasiahol aj pečeň. "Posledné roky môžem prirovnať k jazde na horskej dráhe. Krátke zlepšenia striedali pády, bolo to hrozné," okomentoval vývoj ochorenia.

Minulý rok v januári však lekári v nemocnici Spire Hospital v Leeds zistili, že pacient má na pečeni novú žilu. Práve v nej videli možnosť vykonať špecifickú operáciu, ktorá sa nakoniec skončila úspešne. Ivanovu operáciu viedol profesor Peter Lodge. "Je to úplne nový druh zákroku. Počas troch predchádzajúcich som musel odstrániť hlavné krvné cievy nazývané hepatálne žily," opisuje lekár zložitú operáciu. Nový nádor na pečeni zasiahol všetky cievy nevyhnutné pre prežitie. Táto žila tak zostala jedinou nádejou, pretože všetky ostatné museli odstrániť. Pacientova pečeň prežila iba vďaka nej.

Podľa odborníka táto operácia otvorila cestu pre vývoj nových zákrokov v boji s rakovinou pečene. Je to dôkaz, ako málo stále vieme o schopnosti pečene regenerovať sa. Daggov prípad vraj svedčí o tom, že je vždy potrebné pre pacienta urobiť maximum a vyskúšať všetky možnosti. "Ak by Ivan absolvoval iba chemoterapiu bez tohto chirurgického zákroku, zostávalo by mu len niekoľko mesiacov života. Jeho výsledky ma naozaj potešili," dodal Lodge.