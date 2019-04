Deti vyčistili brehy Liptovskej Mary: FOTO Vyzbierali kopu odpadu, tieto nálezy ich šokovali

Liptov je opäť o niečo čistejší. Brehy Liptovskej Mary na piatom environmentálnom dni (26. apríla) vyčistilo vyše 250 dobrovoľníkov. Väčšinu z nich tvorili školáci vo veku 12 až 15 rokov. Spolu sa im podarilo vyzbierať až 350 vriec odpadu rôzneho charakteru. Najväčšmi zaujala záchodová misa, pneumatiky, okenný rám či zimný sveter.

Zdroj: Visit Liptov

Veľká Noc dala na Liptove definitívnu bodku za zimnou sezónou

Oficiálne otvorenie letnej sezóny na Liptove je 31. mája. Aj preto Liptáci neotáľajú a vyčistili brehy Liptovskej Mary. „Piaty ročník nášho environmentálneho dňa na Liptovskej Mare podporilo až 150 žiakov a učiteľov z Evanjelickej spojenej školy, 20 z hotelovej školy a 26 z Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Veľmi sa teším, že školy pozitívne reagovali na našu výzvu a zapojili sa do boja s neporiadkom a odpadkami. Pevne dúfam, že najväčší znečisťovatelia okolia Liptovskej Mary nás teraz vnímajú a pohne s nimi fakt, že tieto deti, študenti a ďalší dobrovoľníci sa pustili s entuziazmom do čistenia a za dopoludnie vyzbierali až 350 vriec odpadkov rôzneho charakteru,“ povedal predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Ján Blcháč, podľa ktorého sa turisti zvyknú sťažovať na odpadky, no práve oni sú spolu s rybármi najmenej disciplinovaní. „Tak ako správni turisti v horách svoj odpad znesú do smetných košov domov alebo v podhorí, tak aj v tejto prírodnej lokalite by sa mali správať rovnako. Len pred pár dňami si svet pripomínal Deň Zeme, tak si aj my všetci, ktorí sme dnes niečo spravili pre to naše krajšie okolie, prajeme viac zelene, menej odpadu a viac zodpovednosti za trvalo udržateľný rozvoj našej planéty bez ohľadu na to, či sme na brehu Liptovskej Mary, v pralese v Južnej Amerike alebo v niektorom zo svetových oceánov,“ doložil Blcháč.

Zdroj: Visit Liptov

Všetkých zúčastnených čakalo prekvapenie

Po čistení si všetci pochutili na výbornom guláši na brehu Liptovskej Mary v Kolibe Gréta v Liptovskej Sielnici. Na študentov čakalo prekvapenie. Dostali zelené tričká, ktoré im budú pripomínať, že mať čisté okolie nie je samozrejmosťou. Deviataci zo Spojenej evanjelickej školy v Liptovskom Mikuláši, ktorí vyzbierali najviac odpadu, získali poukazy na surfovanie na divokých vlnách v neďalekom Aquaparku Tatralandia. Do čistenia sa zapojili aj niektorí zamestnanci tohto najväčšieho vodného sveta na Slovensku, ktorým ich zamestnávateľ vyšiel v ústrety, aby mohli spraviť niečo pre svoje okolie.

Zdroj: Visit Liptov

Deti sú naša budúcnosť

„Som veľmi rád, že nás podporili deti. Oni sú naša budúcnosť a naša viera v to, že si naše okolie udržíme v tejto kráse aj pre budúce generácie. Chápem, že je to možno pre mnohých len kvapka v mori, ale keď nás bude viac a budeme o tom hovoriť a prírode po troškách pomáhať, tak to nebude márne. Letná sezóna je za dverami a chceme aj takto našim návštevníkom odkázať, že sme na nich pripravení a že leto na Liptove treba zažiť,“ povedal aktivista a spolumajiteľ Hotela*** Koliba Gréta a Stodola Gréta Anton Považský.

Zdroj: Visit Liptov

Organizátori veria, že možno raz tí, ktorí najviac znečisťujú Liptovskú Maru a jej okolie, tiež priložia svoju ruku a najmä v budúcnosti zvážia, či plechovica od piva patrí pod krík alebo je jej miesto v separovanom odpade.

Podujatie Environmentálny deň na Liptove spolu s partnermi zorganizovala Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV a použila naň aj prostriedky z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške viac ako 2-tisíc eur.