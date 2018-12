Žena (45) si myslela, že má rakovinu, lekár ju šokoval: Po dvoch desaťročiach sa stal zázrak

45-ročná Janie sa spoločne s manželom Garym opäť dostala do sveta plienok, dojčenia a bezsenných nocí po neskutočných 20 rokoch od narodenia svojho prvého dieťaťa. Manželia z Essexu sa tešili, že po odchode 20-ročnej dcéry z domu začnú novú etapu svojho života. Ale v apríli toho roku si Janie všimla, že jej býva často nevoľno.

Na snímke sú manželia Furnerovci s ich dvomi deťmi. Zdroj: Profimedia

Uverila tomu, že má cysty na vaječníkoch, preto sa rozhodla navštíviť obvodného lekára. O týždeň neskôr podstúpila vyšetrenie ultrazvukom. To ukázalo, že nijaké cysty na vaječníkoch nemá. Lekár jej oznámil, že jej nevoľnosť a ostatné príznaky boli spôsobené tehotenstvom. Manželia, ktorí sú spolu už 22 rokov, sa po dvoch desaťročiach opäť vracajú k životu s novorodeniatkom.

„Úplne som zabudla na únavu, ktorá ide ruka v ruke s novorodencom. Vrátila som sa späť do bezspánkových nocí, nekonečného prebaľovania a dojčenia,“ uviedla Janie, ktorá pracovala ako učiteľka. Jednoznačne takýto obrat udalostí neočakávala, no momentálne si užíva Vianoce so svojim "zázračným dieťaťom".

Na snímke je tehotná Janie (45). Zdroj: Profimedia

Janie trpí syndrómom polycystických vaječníkov po celý svoj život, odjakživa mala teda problém s počatím. Svoju prvú dcéru Miu spoločne s manželom počali veľmi ťažko, preto nedúfali, že sa im niečo také podarí aj druhýkrát. „Googlila som si svoje symptómy a všetko naznačovalo tomu, že mám rakovinu vaječníkov,“ povedala Janie.

Bolel ju chrbát, neustále chodila na toaletu a nedokázala takmer nič zjesť. „Keď sa na to pozriem spätne, bolo také evidentné, že som tehotná. Menštruáciu dostávam len dvakrát ročne, takže som si naozaj myslela, že som neplodná,“ vysvetlila Janie. Nikdy jej druhé tehotenstvo ani len nenapadlo. Do lekárovej ordinácie vkročila s tým, že ju čaká najhoršia možná diagnóza.

Na snímke je Oliver. Zdroj: FB/Gary Furner

„Nepovedala som o tom ani Garymu. Zaviezol ma tam a myslel si, že mám len obyčajné ženské problémy. Keď mi sestrička oznámila tú novinku, bola som v šoku,“ spomína Janie. Doktor sa o tehotenstve nezmienil hneď pri prvom vyšetrení. Janie s Garym sa rozhodli, že svojej dcére Mii túto radostnú správu prezradia až o niečo neskôr.

„Bola som nervózna z toho, ako to vezme. Rozplakala sa, našťastie to boli slzy šťastia. Povedala, že vždy chcela mať malého brata alebo sestru. A kvôli veľkému vekovému rozdielu je svojmu bratovi druhou matkou,“ povedala Janie. Malý Oliver sa narodil v 36. týždni v októbri toho roku, Janie ho porodila cisárskym rezom.

Na snímke je Janie s Oliverom. Zdroj: FB/Janie Furner

„Všimol som si, že Janie trochu pribrala, ale nemal som potrebu na to upozorňovať. Ďalšie dieťa nebolo v dohľade,“ okomentoval Gary. Keď spolu s manželkou navštevovali množstvo doktorov, druhé dieťa nepovažoval za možné. Podľa jeho slov mu trvalo niekoľko dní, kým novinku vstrebal, ale napokon bol šťastný, že sa stane dvojnásobným otcom.

Predovšetkým pre Garyho je malý Oliver priam vianočným zázrakom. Približne pred rokom mu totiž umrel otec. Tieto Vianoce sú však pre celú rodinu podstatne veselšie. „Stretneme sa s mojimi rodičmi, bratom, sestrou a ich deťmi. Všetci 13 si užijeme kopu zábavy,“ skonštatovala Janie. Furnerovci sa na vlastnej koži presvedčili, že zázraky sa na Vianoce skutočne dejú.