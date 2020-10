Hnus na markizáckej Farme: Cítila som sa ako dajaká šte*ka!

BRATISLAVA - Po tom, ako Nikol Fridrichová prehrala duel, na Farme sa oslavovalo víťazstvo Vladislava Nikolajeva a tiež spojenie farmárov do jednej skupiny. No alkohol opäť vybičoval emócie...

Henrich Kuľko mal v začiatkoch šou blízko k Sáre Adamčíkovej a ako ona najnovšie priznala, bola v tom čase do neho zamilovaná. No on sa neskôr dal dokopy s Nikol Fridrichovou, ktorá počas víkendu prehrala duel a musela statok opustiť.

Mladík po jej odchode pod vplyvom emócií a alkoholu zrazu zacítil potrebu vytmaviť Sáre, čo si o nej myslí. V jeho prejave zaznelo toľko vulgarizmov, že televízia Markíza ho musela vypípať tak, až divákom v podstate nebude dávať zmysel. „Sára, ty si najväčšia... Vieš, čo si? Ja ti v živote nepoviem to, čo si myslím, len nehraj sa na anjelika. Vieš, čo? Keby som chcel, tak za dva dni poviem si jednu vec: *** *** *** a ty mi ho budeš ***,” vyhlásil Henrich.

Zdroj: TV MARKÍZA

Podľa našich informácií brunetke vykričal, že ak by ju poprosil o orálny sex, ona by mu ho bez problémov poskytla. Vraj tým chcel vyjadriť, že Sáru namotá hocikto.

Keď sa neskôr táto situácia rozoberala, mladá farmárka sa neubránila slzám. „Bolo to hnusné, ja som sa cítila jak dáka šte*ka,” plakala. Či tento vulgárny výlev dokáže Heňovi odpustiť, uvidíte už dnes večer na Markíze.

Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV MARKÍZA