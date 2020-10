Kontroverzná markizáčka priznala vážnu diagnózu: Desivé prejavy... A ty ešte slopeš?

Nikol má na krku niekoľko viac či menej kontroverzných výstupov – už niekoľkokrát jej ušli nervy, pred kamerami a ostatnými farmármi si to rozdala s kolegom Henrichom Kuľkom, no a ten jej napokon po vypadnutí bodol nôž do chrbta. V ten istý deň, ako blondínka opustila statok, sa oddal vášnivým chvíľkam s jej najlepšou kamarátkou Rebekou. Zdalo sa, že Bratislavčanka si pomaly, ale isto vstupuje do svedomia. Pár krát sa už za svoje správanie ospravedlnila a sypala si popol na hlavu.

Počas jedného z takýchto momentov priznala, že čelí vážnym zdravotným problémom. „Za posledného trištvrte roka mi bolo zistených strašne veľa vecí, diagnóz... A snažím sa na to nemyslieť. Snažím sa žiť ten život naplno. Aj dôvod, prečo som sa sem prihlásila, bol, že ak sa mi niečo stane... Nech tej malej po mne niečo zostane,” plakala ešte prednedávnom, no najnovšie o celej veci povedala čosi viac a prezradila, čo je na jej stave najhoršie.

Kolegom v Chalúpke sa zverila, že jej týždeň pred nástupom na Farmu diagnostikovali silnú epilepsiu. Klasickým záchvatom, ktoré si v prvom momente predstavil snáď každý, však vraj nečelí. Namiesto toho má údajne iné príznaky. „Musím sa vám s niečím priznať, aby ste ma vedeli chrániť, keď to príde. Mávala som výpadky pamäti. Myslela som si, že som námesačná. Ráno sa zobudíš, veci sú inak. Nepamätala som si, ako som sa dostala do postele. Zobudila som sa uprostred noci vo výťahu. Alebo som sa prebrala na balkóne, že kukám, prehnutá. Už som sa bála,” začala vysvetľovať, čo ju prinútilo vyhľadať lekársku pomoc.

Nikole vraj diagnostikovali silnú formu epilepsie. Zdroj: TV MARKÍZA

Nikola Fridrichová priznala, že by vôbec nemala piť alkohol. Práve ten ju priviedol k nočným radovánkam s Heňom. Zdroj: TV MARKÍZA

„Týždeň pred Farmou zistili... Silnú epilepsiu,” vysúkala sa napokon aj s dramatickou pauzou. „Keď dostanem ten stav, neviem o sebe. Mám okná. Netrasiem sa, nemám toto, ja mám to, že som agresívna, haha-hihi, potom som zasa agresívna,” opisovala, zároveň sama dvakrát priznala, že by vôbec nemala požívať alkohol, no vzápätí si s kolegyňou Majou čímsi štrngla. „Preto nepijem tvrdé, lebo mám lieky,” uzavrela.

A práve toto sa stalo tŕňom v oku divákov. Nikola síce tvrdé možno nepije, no vína dokáže požiť statočne. To v jednej z častí Farmy Xtra komentovali aj Lula Gachulincová a Martin Šmahel. Po tom, čo si blondínka vrzla s Heňom, siahla po demižóne a jeho obsah do seba liala ako vodu, v náladičke bola takmer zakaždým, keď sa vyskytla príležitosť.

Veď aj po vôbec prvom dueli prehlásila, že jeho výsledok ukáže iba to, či si dá víno doma alebo na Farme. „Ona by hlavne nemala piť a pije ako dúha,” či „Silná forma epilepsie a jediné, čo jej chýba, je chľast? Naozaj skvelá kombinácia,” hromžia diváci, pričom niektorí si myslia, že celý jej výlev je iba hrou na city. Čo myslíte vy?