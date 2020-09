Táto kočka hľadá na markizáckej Farme chlapa: Pozrite na to telo!

BRATISLAVA - Včera na markizáckych obrazovkách odštartovala nová séria Farmy. A viacerí súťažiaci netajili, že by sa láske v šou nebránili. Z úvodných záberov sa dokonca zdalo, že v tejto sérii nebudú chýbať ani posteľné hrátky...

Jednou z tých, čo uviedli, že citom nechajú voľný priebeh, je aj 21-ročná dedinčanka Sára Adamčíková. „Prihlásila som sa na Farmu, pretože chcem začať novú etapu života. Konečne som single – nie, že by som po tom túžila, ale konečne cítim, že môžem dosiahnuť veľa vecí aj sama. Ale nebránim sa citom a keď si budem na Farme s niekým rozumieť, tak prečo by som tomu mala brániť,” vyhlásila brunetka.

Zdroj: TV MARKÍZA

A divákom sa hneď ukázala aj v plavkách. Jej záľubou je totiž otužovanie. „Otužovanie začalo takým spontánnym nápadom, že to idem skúsiť rovno do priehrady v januári, keď bolo -10 vonku. Určite v tom mienim pokračovať, lebo má to veľa výhod a samozrejme sa človek aj dobre cíti po tom,” povedala Sára.

Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV MARKÍZA

Neskôr sa dokonca v rámi nesúťažnej farmárskej výzvy predviedla pri tyči. A celkom jej to šlo, i keď to vraj nikdy predtým neskúšala.