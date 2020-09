Prasklo tajomstvo novej Farmy: Po piatich týždňoch NIKTO nevypadol... To čo sú za zmeny?!

Do Telerána totiž ako hostia zavítali Evelyn, producent Matúš Polakovič a dokonca aj samotný režisér Samo Jaško. Trojica dostala od moderátorov rannej relácie niekoľko otázok ohľadom novej série Farmy, no na mnoho z nich ešte stále odpovedali s dávkou opatrnosti, aby neprezradili, čo všetko divákov čaká. Lenže jedno veľké prekvapenie režisér predsa len odhalil a nejde o žiadnu maličkosť.

Teda aspoň podľa jeho vyjadrenia, z ktorého je zrejmé, že ide o naozaj výraznú zmenu, ktorá bude mať podľa všetkého podstatný dopad na priebeh celej šou.uviedol počas Telerána. A aby to zvedavci mali o čosi jednoduchšie, dodal, že to, o čo konkrétne ide, sa diváci dozvedia už po prvom dueli medzi zvoleným sluhom a jeho protivníkom.

Režisér Samo Jaško prezradil, že počas piatich týždňov nakrúcania nikto zo súťažiacich nevypadol Zdroj: TV MARKÍZA

Do Telerána si ako hostí pozvali režiséra Sama Jaška, moderátorku Evelyn a producenta Matúša Polakoviča Zdroj: TV MARKÍZA

Napokon ale predsa len povedal ešte niečo viac. A síce, že hoci sa farmári na statku nachádzajú už 5 týždňov, ešte stále súťažia v plnej zostave a doteraz sa nikto z nich nevrátil domov. A to aj napriek tomu, že duel sa podľa prechádzajúcich slov režiséra konať bude. „Doma nie je ešte ani jeden účinkujúci,” povedal.

No keď sa Kvetka Horváthová so záujmom spýtala, ako je to možné a či počas hry nikto nebude vypadávať, viac už vyzradiť nechcel. „A toto je to tajomstvo,” uviedol na záver, k čomu ešte Evelyn dodala, že spomínané tajomstvo je vraj naozaj "brutálne".