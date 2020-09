Obrovský ŠOK po prvom dueli na Farme: Vypadnutí nejdú domov... Štáb ich odpratal SEM!

BRATISLAVA - Pred niekoľkými dňami sme avizovali, že divákov markizáckej Farmy čakajú obrovské zmeny. Režisér populárnej šou totiž prezradil, že aj napriek tomu, že na statku sa nakrúca už viac ako 5 týždňov, nikto zo súťažiacich ešte stále nie je doma. No a po niekoľkých dňoch špekulácií je jasné, prečo to tak je!

Aké bolo prekvapenie farmárov, keď moderátorka Evelyn deň pred duelom oznámila, že súboj o zotrvanie na farme nebude prebiehať medzi sluhom a ním vybraným súperom, no namiesto toho si to medzi sebou "rozdajú" dve dvojice - jedna z mestskej strany a druhá z tej dedinskej. Za mešťanov sa teda do vyraďovacieho zápasu automaticky dostali obaja sluhovia - Matúš a Xénia. Dedinčania si zasa zvolili Michala a Katku, mladú plavovlásku jej nominácia takmer dohnala k slzám.

Duel medzi farmármi sa vôbec prvýkrát neodohrával v stodole, ale vo vonkajšej aréne. Súboj začal pomerne trpko, keďže ešte pred samotnými disciplínami si Evelyn podala obe skupiny. So sklonenými hlavami skončili mešťania na strane dediny, keďže od hospodára Martina získali len rekordnú jednu mincu, kým ich protivníci dostali plný počet. No a po úvodných škriepkach napokon prišlo k samotnému duelu.

V dueli medzi sebou nesúťažili dvaja, ale rovno štyria súťažiaci Zdroj: TV MARKÍZA

Xénia a Matúš porazili dedinčanov Katku a Michala Zdroj: TV MARKÍZA

Prvú disciplínu vďaka šikovnému prenášaniu vajíčok vyhrali Xénia a Matúš, skórovali aj počas tej druhej. To, že sú lídrami celého tohto súboja potvrdili aj v treťom kole, kedy si na svoj účet pripísali ďalší bod, a tak bez zaváhania na plnej čiare porazili svojich rivalov. Všetci si teda automaticky mysleli, že domov poputuje Katka i jej parťák Michal. Ibaže zrazu došlo k prekvapeniu, ktoré pred pár ďnami avizoval režisér farmy, ktorý prezradil, že nikto zo súťažiacich ešte nie je doma.

„Farma je spravodlivá. Teraz vám dám, dedinčania, šancu vrátiť jedného z týchto dvoch ľudí na Farmu," prekvapila Evelyn svojím vyhlásením. Ešte viac divákov šokovali samotní súťažiaci. Namiesto favorizovaného Michala si zvolili nenápadnú Katku. Lenže po rozlúčke prišlo ďalšie prekvapenie. Mladík prezývaný Tarzan, totiž neodišiel domov ako to bolo zvykom až doteraz. Moderátorka totiž upozornila, že na dvadsiatku účinkujúcich čakajú ďalšie zvraty.

Michal mal po prehre v dueli z Farmy vypadnúť... Zdroj: TV MARKÍZA

No a tak aj bolo, lenže o tom sa už finalisti nedozvedeli. To čo sa začalo diať, majú možnosť vedieť iba vypadnutí súťažiaci a diváci. Keď Michal osamote písal list na rozlúčku, prišla za ním Evelyn, ktorá mu oznámila, že jeho dni na statku ešte ani zďaleka nie sú spočítané. „Za istých okolností, sa ešte budeš môcť vrátiť na Farmu," povedala tmavovlasému sympaťákovi, ktorý najprv tak celkom nerozumel, čo sa mu blondínka snaží povedať.

„Zobrala by som ťa na jedno miesto, ktoré si myslím, že budeš milovať. Ideš do toho?" zahlásila moderátorka a následne ho odviedla do takzvanej chalúpky, odkiaľ sa môže vrátiť späť do hry. A to je presne dôvod, prečo zatiaľ ani jeden z famárov nie je doma, hoci sa v aréne konalo už niekoľko duelov. „Jediné, čo nemôžeš, je prezradiť sa, že tu žiješ. Farmári na to nemôžu prísť. Tu budeš čakať na svoj návrat a s postupne sem budú pribúdať ďalší farmári. Späť sa nedostanete všetci, ale všetko sa dozviete včas," ozrejmila mu a potom mu ukázala televíziu, kde môže sledovať dianie na Farme.

Porazení farmári sa budú odteraz stretávať v Chalúpke, kde budú čakať na svoju druhú šancu Zdroj: TV MARKÍZA

„Každú sériu divákmi obľúbenej reality šou Farma sa snažíme ozvláštniť niečím novým, nepredvídaným, aby sme život na Farme čo najviac spestrili a divákov neustále prekvapovali a držali v napätí." povedala pre Topky PR manažérka Farmy Lenka Horáková, viac však v televízii Markíza prezradiť nechceli. Na to, čo si pre nás tvorcovia populárnej šou chystajú, si teda ešte budeme musieť počkať.