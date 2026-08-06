Naháňačka v okrese Nové Zámky: Pirát ciest uháňal rýchlosťou 143 km/h! Pred políciou sa pokúsil ujsť

JATOV - Vodič osobného vozidla nerešpektoval zákaz činnosti, prekročil povolenú rýchlosť a následne sa pokúsil ujsť policajnej hliadke. Tá si všimla vozidlo jazdiace rýchlosťou 143 kilometrov za hodinu na ceste I/75 medzi obcami Jatov a Tvrdošovce v okrese Nové Zámky, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti vozidlo zastavili, vodič však opäť vyštartoval a pokúsil sa ujsť. Policajti vozidlo zakrátko vypátrali. Počas kontroly zistili, že 43-ročný vodič má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Vo vozidle sa nachádzal bicykel, pri ktorom vzniklo dôvodné podozrenie, že pochádza z trestnej činnosti.
Policajti vodiča obmedzili na osobnej slobode. Poverený príslušník Policajného zboru ho obvinil pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia.