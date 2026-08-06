Párik to už nevydržal a ROZDÁVAL si to priamo na úrade: Obrovský škandál, obidvoch na mieste vyhodili

RADOMA - Ak po niekom priam živočíšne túžite, je občas ťažké v sebe potlačiť základné ľudské pudy a to sa môže vypomstiť. Hlavne, ak ste na pracovisku renomovaného úradu. Presne tento prípad sa odohral v poľskej Radome, kde sa párik oddával spoločným intímnym radovánkam. Bohužiaľ pre nich, pri tomto "skvostnom výkone" ich počuli kolegovia a o pár hodín už boli bez práce.
Prípadu sa venovala poľská Gazeta Wyborcza. Dvojica si to rozdávala priamo na pracovisku miestneho úradu. Urobili to tak, že sa zamkli v jednej zo spoločných kancelárií. Tam sa intímne zblížili, avšak nie dosť diskrétne. Vedenie úradu konalo expresne rýchlo a vo vyhlásení zdôraznili, že pár porušili dôstojnosť úradu a štandardné predpisy platné na pracovisku, čo je pre nich neprijateľné a netolerovateľné.
"Incident sa týkal výlučne dvoch osôb a nemôže byť dôvodom na hodnotenie celého kolektívu, ktorý si každý deň zodpovedne a profesionálne plní svoje pracovné povinnosti. Z dôvodu ochrany súkromia bývalých zamestnancov úrad nebude poskytovať ďalšie informácie," uviedlo vedenie úradu.
Z kancelárie bolo počuť zvuky
Denník informoval, že pár sa zamkol v jednej z kancelárií, odkiaľ sa vraj ozývali zvuky. Tie počuli aj kolegovia a pracujúci vo vedľajšej miestnosti. Okamžite prišiel podnet pre nadriadených.
Všetko nabralo až taký vážny a rýchly spád, že riaditeľ úradu si dokonca prerušil dovolenku a po návrate rozhodol o prepustení mileneckého páru. Nepristúpil však k okamžitému disciplinárnemu prepusteniu. Morálne hodnotenie správania nie je totiž podľa poľského pracovného práva dostatočným dôvodom na výpoveď podľa príslušného ustanovenia zákonníka práce, preto sa obe strany dohodli na ukončení pracovného pomeru dohodou.