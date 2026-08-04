Extrémne teploty? Byty v srdci Bratislavy majú výnimočný systém, ktorý ešte aj šetrí náklady

BRATISLAVA - V bratislavskom downtowne sa predávajú byty, ktoré sa na trhu už tak skoro neobjavia. Na ich terasu si totiž pokojne môžete dať plnohodnotnú vírivku či pergolu a pridajte aj výhľad na hrad k tomu. Poďte sa na ne pozrieť spolu s nami!
Projekt Metropolisu sa dostáva do finálnej fázy predaja a ponúka posledné byty. Tie sú na bratislavskom trhu novostavieb raritou. Niektoré z projektov totiž môžu mať výraznú architektúru, iné moderné technológie, ale ich kombinácia v jednom je výnimočná.
Príjemná teplota aj v horúčavách
Počas extrémne horúcich dní, aké v súčasnosti zažívame, obyvatelia oceňujú stropné sálavé chladenie. V Metropolise je aj vďaka nemu v najteplejších dňoch príjemných 22 stupňov Celzia. Teplotu si, samozrejme, majitelia regulujú podľa svojich predstáv. V bytoch pritom necítiť žiadne vírenie vzduchu ani prievan, ako to býva pri klasickej klimatizácii.
Stropné kúrenie a chladenie aj použité materiály pomáhajú k nižším prevádzkovým nákladom oproti iným spôsobom chladenia či vykurovania. K príjemnej teplote zároveň prispievajú aj vonkajšie žalúzie. Tie chránia pred slnkom a obmedzujú prehrievanie priestorov v čase najväčších horúčav. Vďaka najmodernejším technológiám a celkovej kvalite bývania sa počas júla predalo 10 bytov!
Terasových bytov je málo, sú jedinečné
Absolútnym vrcholom projektu sú prémiové terasové byty, ktoré dokážu poskytnúť pocit rodinného domu priamo v centre mesta. Ich terasy sú priestranné, takže ponúkajú ďalšie plnohodnotné miesto na trávenie času. Je len na budúcich majiteľoch, ako ho využijú – či si na terasu umiestnia vírivku, pergolu alebo pohodlný záhradný nábytok.
Dojem z tohto priestoru ešte umocňuje výhľad na Bratislavský hrad. Premyslená bezúdržbová zeleň vysadená pred terasami im dodáva charakter súkromnej záhrady nad mestom.
K tomuto pocitu prispieva aj na centrum mesta relatívne tiché prostredie. Metropolis sa totiž nachádza v absolútnom srdci moderného downtownu Bratislavy, no nie je v kontakte so žiadnou z rušných dopravných tepien, tak ako iné projekty.
Záujemcov pri návšteve Metropolisu prekvapí absolútne ticho, ktoré by v tejto lokalite nečakali. Kvalitné okná s trojsklom izolujú zvuky zvonku. Kto nechce, nemusí okná vôbec otvárať, stály čerstvý vzduch zabezpečuje autonómna rekuperácia. Tá je na rozdiel od iných projektov samostatná pre každý byt.
Bývanie, ktoré má všetko
Metropolis v sebe spája všetko – špičkové technologické riešenia, kvalitné materiály, praktické dispozície a vybrané byty ponúkajú aj terasy s výhľadom na hrad. Majitelia zároveň oceňujú nízke prevádzkové náklady. Podobná príležitosť v novom centre Bratislavy sa už zrejme nezopakuje – a to ani v projektoch plánovaných do budúcnosti.
Architekti v prvom rade mysleli na budúcich obyvateľov a ich pohodlie – celý projekt vznikal zvnútra smerom von. Dokonca aj ľudia, ktorých Metropolis zvonku na prvý pohľad nemusel zaujať, sú po osobnej návšteve nadšení. Medzi majiteľmi nehnuteľností v Metropolise nechýbajú ani majitelia stavebných či developerských firiem. Aj ich presvedčila kvalita stavby a kombinácia použitých materiálov a technológií.
Materiály v prémiovej kvalite
Nadštandard cítiť aj pri materiáloch použitých na stenách, podlahách či v kúpeľniach. Veľkoformátové talianske obklady, prémiová sanita, trojvrstvové celodrevené podlahy či bezpečnostné dvere – to všetko je súčasťou kvality, ktorú novostavba ponúka svojim obyvateľom.
V bytoch navyše možno využiť každý centimeter. Pravidelné dispozície majiteľom zjednodušujú zariaďovanie, šetria miesto a umožňujú naplno využiť celú miestnosť.
Nešetrilo sa ani na spoločných priestoroch. Recepciu s umeleckými dielami dopĺňa príjemná hudba a dizajnové prémiové sedenie, vďaka čomu priestor navodzuje až hotelový pocit.
Zažite Metropolis na vlastnej koži
Zaujalo vás spojenie top technológií a materiálov, praktických dispozícií, centrálnej polohy a terasy s výhľadom na hrad k tomu? Stačí si dohodnúť prehliadku. Drvivá väčšina bytov v Metropolise je už síce predaná, ale popri tých väčších troj- až päťizbových s terasami sú ešte vždy k dispozícii menšie metráže. Sami môžete posúdiť, do akej miery stavba spĺňa vaše predstavy o pohodlnom a modernom bývaní založenom na kvalite.
VIAC O METROPOLISE
Advertoriál pripravený v spolupráci s Herrys.