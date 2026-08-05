Podvodníci menia taktiku: Polícia upozorňuje na novú SMS pascu!

BRATISLAVA - Polícia opätovne upozorňuje na SMS podvody. Tentokrát dáva do pozornosti novú legendu, ktorou sa podvodníci snažia vylákať od svojich obetí osobné údaje alebo peniaze. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„Podvodníci využívajú ďalšie kreatívne spôsoby, ako vás okradnúť o peniaze. Po klasikách ako stratený alebo pokazený mobil, mám nové číslo alebo potrebujem nové peniaze prichádza novinka: mobil v záchode,“ upozornila polícia. Všetky scenáre majú však spoločný cieľ - kliknutie na odkaz, ktorý obeť podvodu presmeruje na chatovaciu platformu a následné vylákanie osobných údajov alebo urgencia na zaslanie peňazí.
„Pri tomto type správ pamätajte, že najrozumnejšie je ignorovať ich. Ak si však nie ste istí, zavolajte svojmu príbuznému na pôvodné číslo, ktoré máte uložené, overte si situáciu cez iný komunikačný kanál - napríklad telefonát, SMS alebo osobne, nenechajte sa zatlačiť do rýchleho rozhodnutia. Práve časový tlak je typický znak podvodu,“ radí polícia.
Na členov verejnosti apelovala, aby nikdy neposielali peniaze, prihlasovacie údaje či údaje z platobnej karty, kým si nie sú úplne istí, s kým komunikujú. Podozrivé telefónne čísla treba zablokovať a nahlásiť.