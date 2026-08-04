Gáborík po škandále s neznámou ženou: VIDEO Útek do zahraničia a potom... rodinná idylka s Ivanou!

BRATISLAVA - Po tom, čo sa na verejnosti objavilo škandálne video z letného festivalu, na ktorom mal byť hokejista Marián Gáborík zachytený v tesnej blízkosti neznámej ženy, prišla zo strany známeho páru nečakaná reakcia. Namiesto vysvetľovania zbalili kufre, odleteli k jadranskému moru a posielajú odkaz, z ktorého mnohým ostáva rozum stáť!
Zábery z VIP zóny na Zelenej vode, kde sa bývalá hokejová hviezda zabávala bez manželky Ivany, rozpútali na sociálnych sieťach poriadne peklo. Autorka videa, bývalá účastníčka Farmy Nikki Fridrich, dokonca v príspevku priamo označila Ivanu, čím hodila do doteraz rozprávkového manželstva poriadnu výbušninu.
Kto by však čakal tichú domácnosť, slzy či oficiálne vyhlásenie, ten by sa škaredo mýlil. Gáboríkovci zvolili starú známu šoubiznisovú stratégiu – útek za hranice. Dvojica sa momentálne nachádza v Chorvátsku, kde si užíva plavbu na luxusnej jachte. A aby všetkým neprajníkom zavreli ústa, Marián zverejnil na svojom profile video, nad ktorým mnohí len krútia hlavou. Na najnovších záberoch vidno idylku ako z romantického filmu: v pozadí na palube rozkošne tancujú deti za tónov letného hitu a v popredí... vyložené a vzájomne prepletené nohy Mariána a Ivany pri západe slnka!
Otázkou však zostáva, či im toto "nožičkové divadielko" niekto zožerie. Obraz o dokonalom a bezchybnom manželstve dostal po festivalovom škandále obrovskú trhlinu a zverejňovať v takejto chvíli silené videá plné rodinnej pohody pôsobí skôr ako zúfalý pokus o záchranu imidžu, ako manželstva.
Nie je žiadnym tajomstvom, že Ivana si na komfort, luxus a reprezentatívny status potrpí a profil dokonalého páru im obom zarába nemalé peniaze. Priznať krízu alebo čeliť nepríjemným otázkam novinárov na Slovensku tak očividne neprichádzalo do úvahy. Či však chorvátske slnko a vyložené nohy na jachte dokážu definitívne prekryť tiene festivalovej noci, ukáže až čas. Jedno je však isté: rozprávka o nepriestrelnej láske dostala facku, ktorú len tak ľahko nezamaskuje žiadny filter na Instagrame.
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