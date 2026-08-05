Vodiči, spomaľte: Polícia chystá veľké kontroly rýchlosti na slovenských cestách

BRATISLAVA - Polícia sa opätovne zapája do celoeurópskej dopravno-bezpečnostnej akcie Roadpol Speed, ktorá prebieha od 3. do 9. augusta. Cieľom akcie je zvýšiť bezpečnosť na cestách prostredníctvom kontroly dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Policajti budú počas celého týždňa vykonávať kontroly na diaľniciach, cestách prvej, druhej a tretej triedy, ako aj v mestách a obciach na celom území Slovenskej republiky. Kontroly budú zamerané predovšetkým na dodržiavanie maximálnej dovolenej rýchlosti, keďže práve jej prekročenie patrí medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd a ich tragických následkov,“ spresnila Vilhanová.
Polícia vyzýva všetkých vodičov, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky, prispôsobili rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, hustote premávky aj aktuálnym poveternostným podmienkam. Zároveň pripomína, že dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zodpovedné správanie sú základným predpokladom bezpečnosti na cestách nielen počas dopravno-bezpečnostných akcií, ale počas celého roka.