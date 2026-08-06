Nespájajte to len s horúčavami! TOTO nenápadné potenie u seniorov veští PROBLÉM: Mnohí to ignorujú

HANDLOVÁ - Leto a vysoké teploty prirodzene prinášajú zvýšené potenie. Ak sa však senior potí výrazne viac než obvykle, v pokoji alebo dokonca v noci, príčinou nemusia byť iba horúčavy. Nadmerné potenie môže sprevádzať infekciu, pokles hladiny cukru v krvi, niektoré ochorenia srdca či hormonálne poruchy, ale aj byť nežiaducim účinkom liekov. Upozornila na to primárka oddelenia dlhodobo chorých nemocnice v Handlovej Miriam Kvostková.
Potenie je prirodzený spôsob, ktorým sa organizmus ochladzuje. U seniorov však môže byť situácia zložitejšia. Ich organizmus môže na zmenu teploty reagovať odlišne a zároveň sa u nich častejšie vyskytujú ochorenia či užívanie viacerých liekov, ktoré môžu ovplyvniť termoreguláciu. „Ak sa senior začne zrazu potiť výrazne viac ako zvyčajne, prípadne sa potí aj v pokoji alebo v noci, nemali by sme to automaticky pripísať vysokým teplotám. Dôležité je všímať si, či sa potenie objavilo náhle, či sa opakuje a či ho sprevádzajú aj ďalšie príznaky, napríklad slabosť, závraty, nevoľnosť, zmätenosť, tras, dýchavičnosť alebo bolesť na hrudníku,“ uviedla Kvostková.
Jednou z častých príčin nadmerného potenia môže byť infekcia. Potenie môže sprevádzať zvýšenú telesnú teplotu, ale aj obdobie, keď horúčka ustupuje. Pozornosť si zaslúži aj náhle studené potenie, ktoré môže byť prejavom poklesu hladiny cukru v krvi, najmä u seniorov s cukrovkou, ktorí užívajú lieky ovplyvňujúce hladinu glukózy.
„Veľmi dôležité je sledovať súvislosti. Inak vyzerá potenie po prechádzke počas horúceho dňa a inak náhle studené potenie u človeka, ktorý pokojne sedí. Ak sa k nemu pridá tlak alebo bolesť na hrudníku, dýchavičnosť, nevoľnosť, výrazná slabosť alebo porucha vedomia, môže ísť o závažný stav a je potrebné vyhľadať okamžitú zdravotnú pomoc,“ zdôraznila Kvostková.
Kedy navštíviť lekára?
Potenie a termoreguláciu môžu u seniorov ovplyvňovať i lieky, nadmerné potenie môže byť v niektorých prípadoch spojené aj s poruchami hormonálneho systému, napríklad so zvýšenou činnosťou štítnej žľazy, ale tiež s ďalšími zdravotnými problémami. „Ak sa potenie opakuje bez zjavnej príčiny, je vhodné poradiť sa s lekárom, ktorý môže posúdiť celkový zdravotný stav a prípadne odporučiť potrebné vyšetrenia,“ priblížila geriatrička.
Osobitnú pozornosť si podľa nej zaslúži opakované nočné potenie, pri ktorom je senior výrazne prepotený aj napriek tomu, že miestnosť nie je príliš teplá, a to ak sa objavuje dlhodobo alebo spolu s ďalšími ťažkosťami. Pri vysokých teplotách organizmus stráca potením tekutiny a minerály, pričom seniori patria medzi skupiny, ktoré sú ohrozené dehydratáciou viac. „Príbuzní by si preto mali všímať, či senior počas horúcich dní dostatočne pije, ako sa cíti a či sa nemení jeho správanie. Slabosť, závraty, bolesť hlavy, výrazná únava, suché ústa, tmavší moč či zmätenosť môžu upozorniť na nedostatok tekutín,“ dodala primárka.