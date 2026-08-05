Kauza Gáborík graduje! VIDEO Exfarmárka čelí brutálnym útokom: Rozbité auto a vyhrážky smrťou

BRATISLAVA – To, čo začalo ako šťavnatý škandál okolo známeho hokejistu, sa v priebehu pár hodín zmenilo na divokú drámu! Bývalá účastníčka reality šou Farma Nikki Fridrich zverejnila pikantné zábery Mariána Gáboríka z festivalu. Odozva na seba nenechala dlho čakať. Namiesto ticha však prišla tvrdá pomsta – vyhrážky fyzickou likvidáciou a zničené auto!
Uplynulé dni rezonuje slovenským šoubiznisom poriadny rozruch. Všetko to rozpútala exfarmárka Nikki Fridrich, keď na svojom profile na sociálnej sieti zverejnila kompromitujúce video známeho hokejistu Mariána Gáboríka z festivalu Big Summer Fest, na ktorom sa túlil k neznámej mladej žene. Nikki si servítku pred ústa nedávala a k videu napísala: „Niekomu sa tu manžel ku*ví,“ pričom priamo označila aj Gáboríkovu manželku Ivanu.Tento krok nezostal bez odozvy, no to, čo prišlo, exfarmárka rozhodne nečakala.
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Zástancovia a fanúšikovia hokejistu sa do nej pustili s nevídanou agresiou. Nikki priznala, že sa s takýmto brutálnym tlakom ešte nestretla. „Neexistujú väčší magori a fanatici ako hokejoví fanúšikovia. Ja som za 6 rokov nedostala toľko vyhrážok od chlapov. Ty špina, ku*va, neželaj si, aby som ťa stretol, dobijeme ťa ako žito!“ reagovala vytočená Nikki.
Agresia však nezostala len pri ostrých slovách na displeji telefónu. Vyhrážky mali prejsť do reálneho útoku a vandalizmu. Keď prišla exfarmárka k svojmu autu, čakala ju šokujúca spúšť. „Roz*ebali mi auto. Idem dneska k autu, ten bok je celý preliačený, akoby šuchnutý. Išla som rovno do servisu. Vrchná časť nárazníka odtrhnutá a sklo rozbité ručne. Takto sa sklá nelámu pri nejakej nehode,“ opísala stav svojho vozidla.
Napriek zničeniu majetku a vyhrážkam ostáva bývala farmárka neoblomná a zastrašiť sa rozhodne nenechá. Vinníkom a útočníkom posiela sebavedomý odkaz: „Čo si myslíš, že sa pose*em? Zaplatí poisťovňa!“ Ako sa celá kauza okolo zverejneného videa a následného zničenia auta vyvinie, a či sa do veci vloží aj polícia, ukážu najbližšie dni.
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