AKTUÁLNE Dramatická situácia na Záhorí: Polonahý muž sa vyhráža skokom zo stožiara, vlaky cez stanicu nepremávajú

VEĽKÉ LEVÁRE - Vo Veľkých Levároch na západnom Slovensku prebieha od skorých ranných hodín dramatická záchranná akcia. Polonahý muž, ktorý je s vysokou pravdepodobnosťou pod vplyvom návykových látok, vyliezol na železničný stožiar a vyhráža sa skokom. Zásah záchranných zložiek si vyžiadal kompletné odstavenie elektrického prúdu a prerušenie vlakovej dopravy v danom úseku.
Informuje o tom portál noviny.sk. Muž najskôr vyliezol na strechu jednej z budov v blízkosti železničnej stanice. Následne sa však presunul priamo na vysoký trakčný stožiar, ktorý sa nachádza nad koľajiskom, kde zostal zakliesnený vo výške a odmieta zísť. Na miesto boli okamžite privolané všetky záchranné zložky vrátane policajných hliadok a hasičov.
"Policajti odboru železničnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave boli v čase krátko po 05:00 hod. vyslaní na železničnú stanicu vo Veľkých Levároch, kde sa podľa oznámenia mala na troleji vysokého napätia nachádzať osoba mužského pohlavia. Na mieste sú policajtmi vykonávané potrebné úkony aj za účasti policajného vyjednávača. Na mieste sa nachádzajú všetky záchranné zložky," informovala polícia.
Situácia na mieste je mimoriadne napätá. Policajný vyjednávač sa snaží s mužom nadviazať kontakt a presvedčiť ho, aby od svojho konania upustil a bezpečne zliezol na zem. Z bezpečnostných dôvodov museli pracovníci železníc v celej stanici okamžite vypnúť elektrický prúd v trolejovom vedení, aby zabránili prípadnému zásahu vysokým napätím.
Zásah záchranárov sa priamo dotkol aj cestujúcej verejnosti. Železničná spoločnosť Slovensko hlási prerušenie dopravy cez stanicu Veľké Leváre od 5:45 hod. ráno. Vlaky cez tento úsek momentálne nepremávajú, pričom cestujúci musia počítať s meškaním a odrieknutými spojmi.