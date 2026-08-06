Toto je nová Pamela Anderson? Krásna blondínka, ale... Tento rozdiel udrie do očí!

LOS ANGELES - Ikonické červené plavky, blond vlasy a záchranárska bójka v rukách. Americká gymnastka a influencerka Olivia Dunne pri nakrúcaní projektu inšpirovaného legendárnym Baywatch okamžite pripomenula slávnu Pamelu Anderson. Jeden detail však fanúšikom udrel do očí hneď na prvý pohľad.
Americká športovkyňa, modelka a influencerka Olivia Dunne sa objavila na slávnej kalifornskej pláži Venice Beach, kde nakrúcala záverečné scény projektu inšpirovaného kultovým seriálom Baywatch. Keď sa pred kamerami objavila v ikonických červených jednodielnych plavkách so záchranárskou bójkou v ruke, mnohým okamžite napadlo jediné meno – Pamela Anderson.
Práve legendárna herečka sa v 90. rokoch stala tvárou seriálu a jej nezabudnuteľný vzhľad v červených plavkách sa zapísal do histórie. V tom čase chcela každá žena vyzerať ako Pamela. Olivia Dunne teraz stavila na veľmi podobný styling – rozpustené blond vlasy, opálenú pokožku aj sebavedomý krok po pláži.
Podobnosť je na prvý pohľad neprehliadnuteľná. Napriek tomu medzi oboma blondínkami existuje výrazný rozdiel. Kým Pamela Anderson bola známa svojím výrazným dekoltom, ktorý sa stal jedným z jej poznávacích znamení, Olivia má podstatne subtílnejšiu postavu. Práve kontrast vo veľkosti poprsia si všimli aj mnohí fanúšikovia pri porovnávaní fotografií oboch krások.