Peklo konečne končí! Na Slovensku sa už o pár hodín radikálne ochladí! Čaká nás TEPLOTNÝ ŠOK

BRATISLAVA - Peklo končí. Počasie nám v posledných dňoch dávalo poriadne zabrať. Teploty trhali rekordy a ortuť teplomerov pravidelne atakovala na niektorých miestach 40 stupňov Celzia. Už o pár hodín však príde vytúžené ochladenie a my si budeme môcť konečne vydýchnuť.
Už v noci zo štvrtka na piatok začne cez naše územie postupovať studený front, ktorý síce neprinesie veľa zrážok, no za to prinesie výrazné ochladenie. Zatiaľ čo ešte vo štvrtok by mali teploty stúpnuť až k 40 stupňom, zajtra by sa mali pohybovať len do maximálne 32 stupňov Celzia.
Na niektorých miestach sa tak ochladí aj o 10 stupňov, čo predstavuje výrazný teplotný skok. Vyskytnúť sa môže aj dážď, prehánky a búrky.
Padali rekordy
Slovensko v posledných dňoch sužuje vlna horúčav a sucha. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v stredu zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota v stredu popoludní 41,4 stupňa Celzia.
V stredu teplota vzduchu prekročila hranicu 41 stupňov Celzia aj na ďalších meteorologických staniciach. V Mužli v okrese Nové Zámky meteorológovia zaznamenali 41,2 stupňa Celzia a v Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš 41,1 stupňa Celzia. Teplota vzduchu počas stredy dosiahla aspoň 40 stupňov Celzia spolu na 26 staniciach.