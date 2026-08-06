Exsudca Pavol Polka opäť pred súdom za korupciu: Oslobodzujúci rozsudok napadol prokurátor

BRATISLAVA - Bývalý sudca Pavol Polka sa má v prípade nepriamej korupcie postaviť 8. septembra pred odvolací súd. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Najvyššieho súdu SR.
Špecializovaný trestný súd v Pezinku oslobodil minulý rok v apríli exsudcu spod obžaloby z nepriamej korupcie. Podľa súdu nebolo dokázané, že prišlo k spáchaniu skutku. Prokurátor podal proti rozsudku odvolanie.
Pavol Polka si mal podľa obžaloby ešte ako sudca Krajského súdu v Žiline v roku 2015 nechať sľúbiť úplatok za ovplyvnenie rozhodnutia iného sudcu. Napokon sa však podľa prokuratúry v prípade neangažoval. Pavol Polka na začiatku súdneho procesu zdôraznil svoju nevinu.
Exsudcu už v minulosti právoplatne odsúdili v inej veci na základe dohody o vine a treste za prijímanie úplatku na trojročný podmienečný trest so skúšobnou dobou päť rokov. Dostal aj peňažný trest vo výške 150.000 eur. Vinu vtedy priznal a svoje konanie oľutoval. Neskôr však prišiel s tvrdením, že túto dohodu urobil pod nátlakom, je falošná a on je nevinný. Zadržaný bol septembri 2020 v rámci policajnej akcie Plevel.