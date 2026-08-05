Za múrom sa skrýval vzácny poklad: V kaštieli objavili zamurovaný oltár

MALACKY - Objavený zamurovaný oltár v južnej stene kaplnky rekonštruovaného Pálffyovského kaštieľa v Malackách disponuje významnými pamiatkovými hodnotami. Uvádza sa to v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Bratislave, o ktorom pamiatkari informovali.
„Pri ďalšom postupe obnovy oltára požaduje KPÚ jeho zachovanie in situ a reštaurátorskú obnovu v nadväznosti na ostatné reštaurátorské práce realizované v priestore kaplnky,“ uviedli pamiatkari.
V opise priblížili, že podľa formálnych znakov oltár nadväzuje na čiastočne zachovanú úpravu kaplnky z obdobia záveru 19. storočia, ktorá v zmysle schváleného návrhu na reštaurovanie bude nosnou etapou pre celkovú obnovu maľovanej výzdoby kaplnky. K zamurovaniu bočného oltára podľa pamiatkarov malo dôjsť v tom istom období ako v prípade hlavného oltára kaplnky. „Teda v 60. rokoch 20. storočia, keď bol objekt kaštieľa adaptovaný pre účely nemocnice,“ vysvetlili.
O náleze zamurovaného bočného oltára v kaplnke kaštieľa v Malackách informoval v júli primátor mesta Juraj Říha. Historik Martin Macejka uviedol, že oltár bol vytvorený v období rokov 1930 - 1948. „Z dobových fotografií, datovaných rokom 1930, vieme, že na tom mieste boli dvere, keďže tam bol východ z kaplnky. Predpokladali sme preto, že za dverami, ktoré svojho času zamurovali, je iba akási dutina. Nález oltára v tejto výplni nás preto prekvapil,“ priznal historik. V období, keď oltár vznikol, vlastnil kaštieľ františkánsky rád.