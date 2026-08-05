Polícia pátra po 15-ročnej Sabine: Od minulého týždňa o sebe nepodala žiadnu správu

SKALICA - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 15-ročnej Sabine zo Skalice. Tínedžerku naposledy videli 29. júla na Vajanského ulici v meste Skalica. Odvtedy sa s nikým známym neskontaktovala a nepodala o sebe žiadnu správu. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Nezvestná je približne 160 centimetrov vysoká, strednej postavy, má modré oči, dlhé čierne vlasy po stred chrbta s hnedými výrastkami a má malé tetovanie troch mien na pravej ruke v oblasti pod dlaňou. „Naposledy ju videli v čiernom tielku a čiernych krátkych legínach. Na sebe mala biele športové topánky a pri sebe mala mať malú hnedú koženú kabelku,“ ozrejmila polícia.
Zároveň žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po hľadanej osobe. Ak má niekto informácie o jej pohybe alebo mieste, kde by sa mohla v súčasnosti zdržiavať, môže ich oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení.