Tieto vety môžu zničiť aj pevný vzťah! Odborníčka radí, čím ich nahradiť

LONDÝN – Aj obyčajná hádka môže zanechať hlboké jazvy. Podľa vzťahovej odborníčky existujú vety, ktoré partnera zraňujú natoľko, že môžu postupne viesť až k rozvodu. Dobrou správou je, že každú z nich možno nahradiť oveľa konštruktívnejším spôsobom komunikácie.
Hádky patria do každého vzťahu. To, čo počas nich partneri povedia, však môže mať oveľa väčšie následky, než si uvedomujú. Niektoré výroky totiž neútočia na konkrétny problém, ale priamo na osobnosť druhého človeka. Práve to môže postupne narušiť dôveru aj samotné základy vzťahu.
Ako upozornila britská vzťahová odborníčka Tracey Cox pre Daily Mail, výskumy ukazujú, že pohŕdanie partnerom, neustále ponižovanie či útoky na jeho charakter patria medzi najsilnejšie prediktory rozvodu. Zostavila preto zoznam desiatich viet, ktorým by sa páry mali vyhýbať.
„Za všetko môžeš ty“
Prenášanie celej viny na partnera podľa odborníčky vedie len k tomu, že sa začne brániť namiesto toho, aby počúval. Oveľa lepšie je priznať si spoločný podiel na probléme a hovoriť o tom, ako situáciu zvládnuť spoločne.
„Niečo s tebou nie je v poriadku“
Jednou z najhorších chýb je útočiť na charakter človeka namiesto jeho správania. Kritizovať možno konkrétny čin, nie to, aký partner je. Namiesto urážok je vhodnejšie povedať, že vás jeho správanie zranilo.
Pozor na slová „vždy“ a „nikdy“
Vety začínajúce slovami „Ty vždy...“ alebo „Ty nikdy...“ bývajú podľa odborníčky veľmi nepresné. Partner sa následne sústredí na dokazovanie, že to nie je pravda, a pôvodný problém zostane bokom.
Účinnejšie je hovoriť o konkrétnych situáciách alebo pokojne vysvetliť, čo by ste si želali častejšie.
Neporovnávajte partnera s inými
„Prečo nemôžeš byť ako...?“ patrí medzi výroky, ktoré vyvolávajú hnev namiesto motivácie.
Či už ide o bývalého partnera, manžela kamarátky alebo kolegu, porovnávanie podľa odborníčky neprináša nič dobré. Oveľa lepšie je povedať, čo vám vo vzťahu chýba, bez porovnávania s niekým iným.
Veta, ktorá môže zničiť celý vzťah
Obzvlášť nebezpečný je výrok: „Ani neviem, prečo som s tebou.“
Takéto slová podľa Coxovej spochybňujú samotný zmysel vzťahu a partner si ich môže pamätať ešte dlho po tom, ako hádka skončí.
Ak sú emócie príliš silné, odporúča radšej rozhovor na chvíľu prerušiť a vrátiť sa k nemu neskôr.
„Upokoj sa“ situáciu len zhorší
Mnohí túto vetu používajú s dobrým úmyslom, no podľa odborníčky zvyčajne vyvolá presný opak.
Partner má totiž pocit, že jeho emócie nie sú pochopené ani rešpektované. Lepšie je uznať, že je rozrušený, a spýtať sa, čo ho trápi.
Tiché urazenie problém nevyrieši
Ani strohé „Dobre, ako chceš.“ alebo „Je mi to jedno.“ podľa odborníčky nič nerieši.
Takéto výroky komunikáciu ukončia namiesto toho, aby pomohli nájsť riešenie. Ak človek potrebuje čas, mal by to povedať priamo a po upokojení sa k rozhovoru vrátiť.
Útok na charakter bolí najviac
Výroky ako „Si sebecký“ patria medzi ďalšie osobné útoky, ktoré partnera zvyčajne prinútia uzavrieť sa do seba.
Namiesto nálepkovania je lepšie jasne pomenovať konkrétnu vec, ktorú od partnera očakávate.
Nikdy neťahajte do hádky rodičov
Podľa Tracey Cox je jednou z najzraňujúcejších viet aj porovnanie s rodičmi, napríklad „Si presne ako tvoja mama“ alebo „Si celý otec.“
Takéto slová môžu byť obzvlášť bolestivé, ak sa vám partner v minulosti zdôveril so svojimi rodinnými traumami. Použiť ich počas hádky môže narušiť dôveru, ktorú je veľmi ťažké získať späť.
Odborníčka zdôrazňuje, že cieľom hádky by nemalo byť partnera zraniť, ale vyriešiť problém. Práve spôsob, akým spolu partneri komunikujú aj v náročných chvíľach, podľa nej často rozhoduje o tom, či vzťah vydrží alebo sa postupne rozpadne.