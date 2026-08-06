Polícia v Trnave otvára svoje dvere verejnosti: Ukáže výstroj, techniku aj prácu v teréne

TRNAVA - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave pripravuje na 26. augusta od 9.00 do 12.00 h deň otvorených dverí Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) v budove polície na Kollárovej ulici v Trnave. Podujatie je určené najmä záujemcom o prácu, ktorí chcú bližšie spoznať činnosť tohto útvaru. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Návštevníci sa dozvedia viac o práci na PMJ, výcviku, možnostiach prijatia do Policajného zboru, ako aj o služobnom výstroji a výzbroji. Súčasťou programu bude aj diskusia s príslušníkmi útvaru. Od 10.30 h sa záujemcovia presunú do priestorov PMJ na Ulici A. Žarnova, kde si budú môcť pozrieť zázemie útvaru, služobné vozidlá a techniku.
Ako uviedla polícia, PMJ patrí medzi policajné útvary určené na rýchle zákroky pri ochrane života, zdravia a majetku. Jej príslušníci zasahujú napríklad pri pouličnej kriminalite, výtržnostiach či ďalších situáciách vyžadujúcich okamžitú reakciu.