Hercovi Kramplovi rastú dlhy aj po smrti: Kto to zaplatí? Musí sa obracať v hrobe!

PRAHA - Ani po smrti nemá pokoj: Jiřímu Krampolovi stále pribúdajú dlhy. Dedičstvo je zapečatené a čas hrá proti nemu!
Od smrti legendárneho českého herca Jiřího Krampola uplynul už viac ako rok, no jeho príbeh stále nemá koniec. Namiesto pokojného uzavretia prichádzajú ďalšie smutné správy. Dedičské konanie sa totiž vlečie, jeho izba v domove sociálnych služieb zostáva zapečatená a náklady medzitým neustále narastajú.
Krampol strávil posledné mesiace života v zariadení pre seniorov na pražskom Staromestskom námestí. Po smrti však jeho izbu nikto nesmie otvoriť. Kým notár neukončí dedičské konanie, všetko musí zostať nedotknuté – od osobných vecí až po fotografie a spomienky, ktoré si herec počas života starostlivo odkladal.
Práve to je však problém. Izba nemôže byť pridelená ďalšiemu klientovi a poplatky za jej držanie sa naďalej hromadia. Časť nákladov niekoľko mesiacov hradil nevlastný syn Petr, no dovtedy, kým nebude dedičské konanie ukončené a majetok vysporiadaný, účet stále rastie. A vôbec nie je isté, z čoho sa nakoniec všetko zaplatí.
Celú situáciu komplikuje aj samotné dedičstvo. Krampol po sebe údajne nezanechal závet a notárka dodnes rieši, kto je jeho zákonným dedičom. Počas vyšetrovania sa objavili aj informácie o ďalších možných príbuzných, takže celý proces sa ešte viac natiahol.
O to smutnejšie vyznievajú spomienky jeho blízkeho priateľa Tomáša Zajíca, ktorý sa o herca v posledných rokoch intenzívne staral. Ten pre české médiá potvrdil, že podľa jeho posledných informácií zostáva Krampolova izba stále zapečatená a čaká sa na rozhodnutie notárky.
Posledné mesiace života pritom neboli pre obľúbeného zabávača vôbec jednoduché. Zdravotné problémy sa zhoršovali, často putoval medzi nemocnicou a domovom sociálnych služieb a podľa jeho okolia už nedokázal fungovať bez pomoci druhých. Ešte bolestivejšie je, že po jeho smrti vyšli najavo aj informácie o tom, že napriek desaťročiam úspešnej kariéry odišiel z tohto sveta s veľmi skromným majetkom. Jeho blízki dokonca naznačovali, že počas života prišiel o veľkú časť peňazí vinou ľudí zo svojho okolia.
Zdá sa tak, že ani rok po smrti Jiří Krampol nenašiel pokoj. Kým sa neuzavrie dedičské konanie, jeho posledný domov zostáva zamknutý, dlhy pribúdajú a nad osudom majetku jedného z najobľúbenejších českých hercov stále visí množstvo otáznikov.