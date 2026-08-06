Skvelá správa pre slovenské pamiatky: Projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj budúci rok

LIETAVA - Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Na štvrtkovom tlačovom brífingu na Lietavskom hrade neďaleko Žiliny to oznámil minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). Uviedol, že finančná podpora by mala byť približne v rovnakej výške, ako tento rok, kedy na projekt bolo vyčlenených viac ako šesť miliónov eur.
„Myslím, že na toto všetci hradári čakali. Samozrejme, pokiaľ sa neskomplikuje nejaká komunikácia s európskymi orgánmi, ale nepredpokladám to. Takže chcem na tomto hrade Lietava oznámiť, že projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku,“ uviedol Tomáš. Doplnil, že v rámci projektu sa v tomto roku obnovuje 34 kultúrnych pamiatok, z toho 30 hradov, dva kláštory a dva kaštiele. „Projekt je výnimočný v tom, že na jednej strane obnovujeme naše kultúrne dedičstvo a na strane druhej dávame prácu ľuďom, ktorí by si ju hľadali len veľmi ťažko. Na tomto projekte po celom Slovensku pracuje takmer 500 ľudí,“ poznamenal minister práce.
Projektová manažérka Združenia na záchranu Lietavského hradu Jana Chobotová uviedla, že vďaka tohtoročnej podpore vo výške 200.000 eur zamestnala obnova hradu 16 ľudí. „Momentálne sme sa zamerali na obnovu steny polygonálneho bastiónu a obnovu klenby hradnej pivnice. Samozrejme prebiehajú aj udržiavacie práce areálu a archeologické práce,“ priblížila Chobotová.
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) ocenil spoluprácu s rezortom práce a avizoval, že Fondu na podporu cestovného ruchu predložili projekt nasvietenia 30 hradov a zámkov po celom Slovensku. „Projekt prešiel klasickou administratívnou kontrolou a momentálne bude zaradený pre externých posudzovateľov,“ skonštatoval Huliak. V prípade získanej podpory projektu by v budúcom roku mohlo byť nasvietených päť hradov.