Prielom v boji proti chrípke: Úrad v Amerike schválil prvú mRNA vakcínu! Minister ju kritizuje

WASHINGTON - Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) schválil prvú mRNA vakcínu proti chrípke pre dospelých vo veku 50 a viac rokov, oznámila farmaceutická spoločnosť Moderna. Informuje o tom televízia CNN a agentúra AFP.
„Chrípka zostáva významnou výzvou pre verejné zdravie a (vakcína) mFLUSIVA prináša dôležitú novú možnosť pre amerických seniorov. Toto schválenie taktiež odráža pretrvávajúci potenciál našej mRNA platformy pomôcť riešiť dôležité výzvy verejného zdravia prostredníctvom pokračujúcich vedeckých inovácií,“ uviedol generálny riaditeľ Moderny Stéphane Bancel.
Spoločnosť očakáva, že vakcína bude dostupná pre oprávnených žiadateľov počas chrípkovej sezóny 2026-2027. Moderna vo februári oznámila, že federálne úrady označili jej klinické testy za nedostačujúce a zamietli jej žiadosť o preskúmanie novej vakcíny. FDA po výzve od Moderny na konštruktívne rokovania týždeň na to zmenila svoje stanovisko.
Ako funguje mRNA?
Na rozdiel od tradičných vakcín, ktoré často používajú oslabené alebo inaktivované formy cieľového vírusu či baktérie, mRNA vakcíny dodávajú genetické inštrukcie do buniek hostiteľa. Podnecujú ich tak k produkcii neškodnej imitácie patogénu a trénujú imunitný systém na boj so skutočným patogénom. Priekopníci tejto technológie Katalin Kariková a Drew Weissman za svoju prácu získali v roku 2023 Nobelovu cenu v oblasti medicíny a fyziológie.
Americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy mladší je známy skeptickými názormi na očkovanie; novú mRNA vakcínu proti chrípke preto kritizoval. Minulý rok v auguste oznámil, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa ukončí 22 federálnych kontraktov na vývoj mRNA vakcín a spochybnil ich bezpečnosť. Trump počas svojho prvého funkčného obdobia označil technológiu mRNA vakcín za „zázrak modernej doby“.