Markíza čelí lynču: Kontroverzné zábery z obľúbenej šou majú dohru... Posvieti si na ne Rada!

BRATISLAVA - Kontroverzné zábery z markizáckej šou Party Shore majú dohru. Posvieti si na ne Rada pre mediálne služby. Podnet podalo Progresívne Slovensko.
Televízia Markíza odvysielala epizódu, ktorá pohoršila celý národ. Kritiku vyvolali hlavne zábery, ako sa súťažiaci Nicolas snažil o Noemi. Neodradilo ho ani to, že bola opitá a bolo jej zle. Prenášal ju po izbách, neskôr ju nosil hore-dolu do kúpeľne a ešte stihol aj zakryť kameru. Z odvysielaných záberov nie je zrejmé, či medzi dvojicou neskôr došlo k sexuálnemu styku alebo k inému správaniu, ktoré by mohlo napĺňať znaky trestného činu.
Otázniky však vyvoláva stav ženy, jej schopnosť slobodne udeliť súhlas, ako aj skutočnosť, že televízny štáb do situácie nijako nezasiahol. Celý prípadom sa začala zaoberať aj strana Progresívne Slovensko, ktorá podáva podnet na Radu pre mediálne služby.
„Na obrazovkách televízie sme videli zábery, na ktorých muž odnáša ženu z postele, v ktorej ležala s kamarátkami, a hľadá miesto, kde by s ňou mohol zostať osamote. Ženu, ktorá nemohla o sebe slobodne rozhodovať. Ženu, ktorá nemohla vyjadriť súhlas. Je absolútne jedno, v akom stave bola. Nie, nemôže si za to sama. Prestaňme obviňovať a prehadzovať zodpovednosť na obeť," napísala poslankyňa Beáta Jurík.
„Preto podávame podnet na Radu pre mediálne služby a zároveň žiadame televíziu Markíza, aby časť relácie stiahla a verejne sa ospravedlnila. Bezpečnosť a dôstojnosť ľudí nikdy nesmú byť obetované v mene sledovanosti. A násiliu musíme povedať jasné NIE ako celá spoločnosť," dodala Jurík. Markíza zverejnila stanovisko, v ktorom sa verejne ospravedlnila. Televízia pripustila, že spracovanie záberov mohlo pôsobiť ako zľahčovanie sexuálneho násilia. Nakoniec z epizódy tieto časti vystrihli. Vyjadrenie televízie Markíza nájdete v galérii.
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