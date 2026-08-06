Manželia Gáboríkovci už jednu krízu prekonali: Podarí sa im ustáť aj TOTO? Indície sú jasné!

TRENČÍN - Navonok pôsobia ako jeden z najstabilnejších párov nášho šoubiznisu. Marián Gáborík a Ivana Gáborík si roky budujú obraz dokonalej rodiny, no ich cesta k dnešnej idylke nebola vždy úplne bez komplikácií. V minulosti už totiž museli čeliť kríze, ktorá vyvolala množstvo otáznikov. Teraz sa po nových záberoch z festivalu opäť začalo hovoriť o tom, či ich manželstvo prechádza ďalšou skúškou.
Marián Gáborík a Ivana Surovcová, dnes Gáborík, sa dali dokopy v roku 2011. V tom čase išlo o jeden z najviac sledovaných slovenských párov – úspešný hokejista pôsobiaci v NHL a atraktívna tanečnica si okamžite získali pozornosť verejnosti. Ich vzťah pôsobil harmonicky, no už o rok neskôr sa v médiách začali objavovať správy, že medzi nimi nie je všetko také ideálne, ako sa zdalo.
V roku 2012 sa totiž začalo hovoriť o údajnom rozchode a kríze vo vzťahu. Podľa vtedajších informácií mala dvojica prechádzať náročnejším obdobím a práve v tomto čase sa opäť objavilo meno Gáboríkovej bývalej partnerky, snúbenice Soni Barcajovej. S tou hokejista predtým tvoril pár približne sedem rokov a ich rozchod mal byť podľa medializovaných článkov komplikovaný. Marián sa počas problémov vo vzťahu s Ivanou mal obrátiť práve na svoju expartnerku. Objavili sa aj špekulácie, že sa mali stretnúť počas jeho pobytu v zahraničí a že po návrate na Slovensko mali smerovať jeho kroky práve k nej. Podľa anonymných zdrojov mala Soňa vnímať ich rozchod skôr ako prestávku než definitívny koniec.
Ivana však podľa vtedajších správ nechcela o svoj vzťah prísť a mala sa rozhodnúť zabojovať. Napriek medializovaným pochybnostiam sa dvojica napokon nerozišla definitívne a krízu dokázala prekonať. „Ten článok som si prečítala a pobavil ma,” znela vtedy Ivanina reakcia. Blondínka bola teda evidentne nad vecou a z niekdajších otáznikov sa postupne stal pevný vzťah – v roku 2017 si povedali áno a dnes spolu vychovávajú dve malé dcéry.