Južná Kórea bije na poplach! Severná Kórea odpálila neznámy projektil k Japonskému moru

SOUL - Severná Kórea vo štvrtok odpálila najmenej jeden neidentifikovaný projektil smerom k Japonskému moru, uviedla juhokórejská armáda. Informujú o tom agentúry AP a Jonhap.
Zbor náčelníkov štábov juhokórejských ozbrojených síl zatiaľ neposkytol ďalšie podrobnosti. Japonské ministerstvo obrany uviedlo, že mohlo ísť o balistickú raketu. „Niečo, čo môže byť balistickou raketou, bolo odpálené zo Severnej Kórey,“ informoval rezort na sociálnej sieti X. Pchjongjang sa od roku 2019, keď stroskotali diplomatické rozhovory severokórejského vodcu Kim Čong-una a vtedajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa, sústreďuje na rozširovanie svojho jadrového a raketového arzenálu.
Minulý mesiac Kim Čong-un dohliadal na skúšky strategických riadených striel a ďalších zbraní nasadených na novom 5000-tonovom torpédoborci Kang Kon. Po rokoch, keď sa krajina zameriavala najmä na vývoj balistických rakiet, sa Pchjongjang čoraz viac sústreďuje aj námorné kapacity vrátane vývoja jadrovej ponorky.
V posledných rokoch napriek zbrojnému embargu OSN posilnilo svoje vzťahy so Severnou Kóreou Rusko. Pchjongjang podľa západných krajín poskytol Moskve zbrane a vojakov na podporu jej vojny proti Ukrajine. Podľa ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby (HUR) najnovšie na západ Ruska poslal raketovú jednotku, ktorá by mohla byť vybavená 120 balistickými raketami a šiestimi odpaľovacími zariadeniami.