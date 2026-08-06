Hviezda Prcičiek po rozchode: Priznal svoju úchylku... Toto ho na ženách vzrušuje!

LOS ANGELES - Herec Jason Biggs (48), ktorého preslávila kultová komediálna séria Prci, prci, prcičky, opäť púta pozornosť. Len niekoľko mesiacov po oznámení rozchodu s manželkou Jenny Mollen (47), s ktorou tvoril pár dlhých 18 rokov, prekvapil fanúšikov úprimným priznaním. Na toto má pri ženách slabosť!
O svojej slabosti porozprával v podcaste Thanks Dad. „Mám rád chodidlá. Viem ich oceniť a myslím si, že môžu byť naozaj sexi,“ priznal Biggs. Zároveň však dodal, že nie všetky. „Keď vidím pekné chodidlá, je to fajn. Ale pri niektorých si poviem len: 'Uf,'“ zasmial sa. Herec prezradil aj to, čo sa mu vyslovene nepáči. Neoslňujú ho napríklad sandále s remienkom medzi prstami na vysokom podpätku. „Tá silueta jednoducho nie je pekná,“ vysvetlil.
A neodpustil si ani poznámku na adresu Newyorčanov, ktorí počas leta nosia otvorenú obuv. „Prosím vás, obujte si uzavreté topánky! Nastal čas prestať chodiť po uliciach v sandáloch,“ odkázal s humorom. Počas nahrávania podcastu si dokonca vyzul topánky a ukázal svoje vlastné chodidlá. Priznal pritom, že si pravidelne dopraje manikúru aj pedikúru. Moderátorka Ego Nwodim ho upokojila, že sa za ne rozhodne nemusí hanbiť. „Sú úplne v pohode. Nie sú to chodidlá, pri ktorých by som povedala, že ich treba okamžite schovať,“ zavtipkovala.
Biggsovo otvorené priznanie prišlo krátko po tom, čo s Jenny Mollen oznámili rozchod. Napriek koncu manželstva však medzi nimi podľa všetkého nepanuje žiadna vojna. Prostredníctvom svojho hovorcu odkázali, že zostávajú v priateľskom kontakte a spoločne sa naplno venujú výchove svojich synov Sida (12) a Lazla (8).