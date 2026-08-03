Sulíkova snúbenica odhodila zábrany: Po vyzývavom outfite... Celá sa vyzliekla!

IBIZA - Po odvážnom outfite, v ktorom dominovala len podprsenka, posunula latku ešte vyššie. Snúbenica Filipa Sulíka Viktória Braník sa vyzliekla.
Viktória Braník, snúbenica Filipa Sulíka sa celá vyzliekla. Je jasné, že si potrpí na výrazné a odvážne kúsky, no tentoraz fanúšikov prekvapila ešte viac. Po nedávnom outfite, v ktorom mala namiesto trička len podprsenku, teraz ukázala takmer celé telo.
Sulíkova snúbenica dráždi na verejnosti: Filip, to naozaj jej takto dovolíš chodiť?!
Mladá hnedovláska zverejnila na svojom profile zrkadlového selfie z dovolenky na Ibize, ktorú si užívala s Filipom. Na fotografii pózuje iba v mini dvojdielnych bikinách tmavej farby, ktoré zvýraznili jej štíhlu postavu. Záber dozaista nezostal bez povšimnutia.
Viktória a Filip si povedia áno už za 3 týždne. Stretávať sa začali začiatkom roka a v apríli ju Sulíkov syn požiadal o ruku. Idú na to celkom zhurta, no dvojica už plánuje aj zakladenie rodiny.
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