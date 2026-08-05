Vytrhol seniorovi tašku: Mladíka polícia chytila ešte v ten deň

PARTIZÁNSKE - Policajný vyšetrovateľ z Partizánskeho obvinil 28-ročného muža zo zločinu krádeže. Muž v Partizánskom okradol 77-ročného seniora o tašku s nákupom, peňaženkou, dokladmi a kľúčmi. Polícia ho zadržala krátko po skutku. Informovala o tom v stredu trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Obvinený sa minulý týždeň ráno na terase pohostinstva prihovoril 77-ročnému seniorovi a žiadal od neho požičať päť eur, na čo mu poškodený povedal, že je dôchodca a peniaze nemá. Po tom, ako senior odišiel z pohostinstva a popri sebe tlačil bicykel s košíkom, v ktorom mal tašku s nákupom, peňaženku s finančnou hotovosťou, osobnými dokladmi a kľúčmi, obvinený k nemu prišiel zozadu na bicykli, tašku mu vytrhol a z miesta ušiel,“ opísala Klenková.
Doplnila, že do pátrania po mužovi sa okamžite zapojili policajti, vďaka kvalitnej operatívnej činnosti a pohotovému zásahu vyšetrovateľa kriminálnej polície sa podarilo podozrivého ešte v ten deň vypátrať v jednej z predajní v Partizánskom, kde sa mal opäť pokúšať o krádež.
„Muž sa pri pokuse o zadržanie dal na útek, no ďaleko sa nedostal. Vyšetrovateľ ho dobehol, obmedzil na osobnej slobode a po vykonaní potrebných procesných úkonov bol umiestnený do cely policajného zaistenia,“ priblížila Klenková s tým, že obvinený bol pod vplyvom alkoholu, po zadržaní mu policajti namerali 1,07 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 2,23 promile. „Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie muža, s ktorým sa súd stotožnil. Obvinenému hrozí v tomto prípade trest odňatia slobody na dva až osem rokov,“ dodala Klenková.