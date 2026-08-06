MIMORIADNE Pitvu v Lučenci sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia: Zasahovali hasiči aj chemici!

LUČENEC - Pitvu v Lučenci sprevádzali mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Telo nebohého 63-ročného muža totiž predstavovalo značné riziko. Muž pravdepodobne zomrel po tom, ako požil jed na potkany. Problém tkvie v tom, že ten po kontakte s vodou alebo vlhkosťou mení na vysoko toxický plyn.
O prípade informuje TV JOJ. Muža našli v zamknutom dome bez známok života jeho príbuzní. Všetko nasvedčovalo tomu, že požil jed na deratizáciu hlodavcov. "Jedná sa o prípravok Fosfotoxín, ktoré pri styku s vodou aj vzdušnou vlhkosťou uvoľňujú látku fosfán," uviedol hovorca MV SR Matej Neumann. "Jedná sa o veľmi jedovatý plyn, ktorý prakticky okamžite napáda nervový systém, tráviaci systém, aj kardiovaskulárny systém." vysvetlil chemik Marcel Ehn.
Polícia preto okamžite kontaktovala pracovníkov kontrolného chemického laboratória. Pitva v areáli lučeneckej nemocnice prebiehala za prísnych bezpečnostných opatrení. "Z dôvodu možného rizika kontaminácie vzduchu v mieste manipulácie s mŕtvym telom, bol transport mŕtveho, ako aj pitva, pod vopred zabezpečeným dohľadom útvarov civilnej ochrany," informovala Katarína Kudjaková z ÚDZS.
"Pracovníci kontrolného chemického laboratória vykonali monitoring prostredia, prijali potrebné bezpečnostné opatrenia a poskytli odborné usmernenia všetkým zasahujúcim zložkám a personálu," uviedol Neumann. "Pri manipulácii alebo možnom kontakte s týmto plynom je potrebné byť obozretný, pretože môže spôsobiť vážne zdravotné, aj trvalé následky, až smrť," dodal Ehn.
Môže spôsobiť nevoľnosť, bolesť hlavy, dýchacie ťažkosti, či zvracanie. Okolie pitevne preto z bezpečnostných dôvodov ohradili páskou. Prítomní boli aj hasiči v dýchacích prístrojoch a ochranných odevoch. "Príslušníci počas zásahu odvetrávali priestory pomocou pretlakového ventilátora a na záver likvidačných prác dekontaminovali všetky použité prostriedky," vysvetlil riadiaci dôstojník HaZZ Michal Marcinek. Podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ide o mimoriadne neobvyklý prípad.