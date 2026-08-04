Extrémne teplo zasiahlo železnice: Vlaky spomalia, cesta môže trvať dlhšie

BRATISLAVA - Extrémne vysoké teploty v utorok výrazne ovplyvnia plynulosť železničnej dopravy. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako správca železničnej infraštruktúry zavádzajú od 10.00 h do 21.00 h na viacerých úsekoch prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti na 50 kilometrov za hodinu. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček. Cestovné časy vlakov sa preto môžu výrazne predĺžiť a vzniknuté časové odchýlky sa môžu preniesť aj na nadväzujúce spoje. ZSSK odporúča cestujúcim počítať s dostatočnou časovou rezervou a sledovať aktuálnu situáciu.
Obmedzenia na tratiach
„Aktuálne potvrdené obmedzenia sa týkajú viacerých úsekov, kde Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu tretieho stupňa pred vysokými teplotami. Rozsah opatrení sa môže počas dňa meniť podľa vývoja počasia a rozhodnutí správcu infraštruktúry,“ priblížil Baček. ZSSK cestujúcich vopred upozorňuje, že ich cesta môže v utorok trvať výrazne dlhšie. „Dopravca ich zároveň prosí, aby počítali s časovou rezervou, mali pri sebe dostatok tekutín a sledovali aktuálne informácie o svojom vlaku,“ povedal hovorca ZSSK.
Voda pre cestujúcich
Počas utorka železničná spoločnosť zabezpečuje bezplatnú pitnú vodu pre cestujúcich na vybraných frekventovaných staniciach v Zákazníckych centrách ZSSK, distribuuje pitnú vodu rušňovodičom, vlakovému personálu a ďalším zamestnancom v prevádzke. Takisto venuje zvýšenú pozornosť kontrole klimatizácie a podmienkam vo vozidlách.
ZSSK odporúča cestujúcim, aby si na cestu vzali dostatok tekutín a pravidelne užívané lieky. Pri plánovaní prestupov, odletov, návštev lekára alebo ďalších časovo viazaných povinností je potrebné počítať s väčšou časovou rezervou. Zvýšenú pozornosť treba venovať najmä deťom, seniorom, tehotným ženám a ľuďom so zdravotnými ťažkosťami. Ak sa cestujúci počas cesty necíti dobre alebo potrebuje pomoc, mal by sa bezodkladne obrátiť na vlakový personál.
Aktuálne informácie o doprave sú dostupné na webovej stránke www.zssk.sk, v aplikácii IDeme vlakom a na sociálnych sieťach ZSSK - napríklad Mastodon. Najvyšší stupeň výstrahy pred vysokými teplotami vyhlásil v utorok Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo viacerých lokalitách. Výstraha platí v celom Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji, tiež vo väčšine Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja.