Česko víta tvrdšie pravidlá pre Ukrajincov: Očakáva úľavu pre zdravotníctvo aj sociálny systém

PRAHA - Česko privítalo zmeny na úrovni Európskej únie týkajúce sa udeľovania dočasnej ochrany ukrajinským utečencom. Od stredy (5.8.) už krajiny EÚ nebudú ochranu udeľovať tým, ktorí sú v odvodovom veku a nesplnili si vojenskú povinnosť. Praha od tejto zmeny podľa českého ministra vnútra Lubomíra Metnara očakáva úľavu pre český zdravotný aj sociálny systém.
Úľava pre systém
„Naša vláda sprísnenie podmienok dočasnej ochrany presadzuje dlhodobo a oceňujem, že sa nám podarilo nájsť zhodu naprieč členskými štátmi. Toto rozhodnutie obmedzí počty novo prichádzajúcich o desiatky percent. Vďaka tomu sa následne zníži aj tlak na naše kapacity a uľaví sa českému zdravotnému i sociálnemu systému,“ uviedol na webe ministerstva Metnar.
Nové podmienky
Utečenci, ktorí budú o štatút žiadať od stredy, budú musieť prostredníctvom aplikácie Reserv+ doložiť, že si na Ukrajine splnili vojenské povinnosti. Podmienka sa vzťahuje na žiadosti o prvú aj opakovanú dočasnú ochranu, a to aj za účelom súžitia rodiny. Rozhodnutie zároveň predlžuje dočasnú ochranu pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine do marca 2028.
Česko patrí ku krajinám, kde sa nachádza najviac ukrajinských utečencov a na prepočet obyvateľov ide o najvyšší podiel. V súčasnosti ich je v krajine takmer 400.000. Podľa údajov českého ministerstva vnútra úrady v ČR minulý rok prvýkrát od vypuknutia vojny vydali viac štatútov dočasnej ochrany mužom než ženám.