Pozor na novú hrozbu! Umelá inteligencia robí podvody oveľa presvedčivejšími

BRATISLAVA - Najrozšírenejšou kybernetickou hrozbou na Slovensku je phishing - teda keď sa útočník vydáva za dôveryhodnú inštitúciu a snaží sa vylákať citlivé údaje - ktorý je aj vďaka umelej inteligencii (AI) čoraz efektívnejší. Malvér CloudEyE, určený na kamuflovanie škodlivého kódu, zaznamenáva na Slovensku dramatický 300-percentný nárast. Vyplýva to z najnovšej správy spoločnosti Eset, ktorá mapuje obdobie od decembra 2025 do mája 2026. Útočníci sa podľa zistení pokúšajú aktívne zneužívať aj niekoľko rokov staré zraniteľnosti.
Správa vychádza zo vzoriek zo zariadení po celom svete, ktoré používajú na svoju ochranu riešenie od spoločnosti Eset. Podľa telemetrie je na Slovensku opäť najrozšírenejšia hrozba s názvom HTML/Phishing.Agent, ktorá tvorí viac ako 14 % zo všetkých detekcií. Využíva sa v rámci phishingových útokov, kde sa vydáva za HTML prihlasovacie okno do populárnych online služieb.
Staré chyby, nové riziká
„Nie všetky detekcie musia znamenať reálny útok - časť z nich môže pochádzať aj z legitímnych penetračných testov alebo interných auditov. Problémom však je, že aj takmer desať rokov staré zraniteľnosti majú stále kde ‚žiť‘. Mnohé firmy alebo používatelia totiž naďalej používajú neaktualizované kancelárske aplikácie. A to je presne priestor, ktorý útočníci radi využijú,“ vysvetlil Ondrej Kubovič, špecialista na digitálnu bezpečnosť Esetu.
AI v službách útočníkov
Výskumníci spoločnosti ESET pozorujú, že kybernetickí útočníci sa nespoliehajú len na nové technológie, ale predovšetkým na efektívnejšie využívanie existujúcich techník. AI im pomáha zvyšovať objem aj kvalitu útokov, pričom ich dokáže rýchlo prispôsobiť novým platformám, službám a správaniu používateľov.
Phishing sa zároveň prispôsobuje novým návykom používateľov. Rekordné hodnoty dosiahol takzvaný quishing, teda phishing využívajúci QR kódy. Približne 11 % všetkých zachytených phishingových e-mailov obsahovalo QR kód, ktorý používateľa presmeroval na podvodnú stránku. Eset je popredným európskym poskytovateľom riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti s pobočkami po celom svete.