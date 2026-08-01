Horúčavy ochromili aj vlakovú dopravu: Niekoľkohodinové meškania, cestujúci boli uväznení vo vlakoch!

BRATISLAVA – Vysoké letné teploty počas piatku (31. 7.) komplikovali na Slovensku železničnú prepravu. Okrem prevádzkových obmedzení a zníženej rýchlosti na infraštruktúre ovplyvnila dopravu aj zvýšená záťaž na techniku a technické poruchy, ktoré vo večerných hodinách spôsobili výrazné zdržania. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovenska (ZSSK), ktorá zároveň oznámila, že technické príčiny jednotlivých porúch bude vyhodnocovať.
Komunikačný odbor ZSSK spresnil, že v dôsledku technickej komplikácie zostal v piatok medzi medzi Chotínom a Hurbanovom stáť osobný vlak a cestujúcim, ktorí ostali v súprave, sa cesta predĺžila o vyše 210 minút. „V Bratislave zostal pre technickú komplikáciu stáť aj osobný vlak v úseku Bratislava-Vinohrady – Bratislava hlavná stanica, pričom blokoval trať pre ďalšiu dopravu a ovplyvnil aj expres Ex 616, ktorý zostal stáť za ním a do Bratislavy hlavnej stanice sa dostal približne o 88 minút neskôr,“ dodali z komunikácie ZSSK.
Upozornili, že v takýchto mimoriadnych situáciách nie je riešenie iba otázkou odsunutia vlaku. „Každý ďalší pohyb musí rešpektovať pravidlá bezpečnej železničnej prevádzky a prebieha v koordinácii s manažérom infraštruktúry Železníc Slovenskej republiky,“ dodali. Výrazné meškanie nabral aj rýchlik Ex631, ktorý vyšiel z bratislavskej hlavnej stanice o 68 minút neskôr pre technickú komplikáciu na vozni. „Ex 651 následne odišiel približne o 47 minút neskôr v súvislosti s obratom súpravy od Ex 616,“ priznalo ZSSK.
Za spôsobené komplikácie sa cestujúcim dopravca ospravedlnil
Za spôsobené komplikácie sa cestujúcim dopravca ospravedlnil. „Technické príčiny jednotlivých porúch budeme vyhodnocovať,“ dodali z komunikačného odboru ZSSK. V súvislosti s nástupom extrémnych horúčav ZSSK už v predchádzajúcich dňoch vydala upozornenie, že v súvislosti s bezpečnosťou bude potrebné prijať preventívne opatrenia, okrem iného aj zníženie rýchlosti na niektorých úsekov. Cestujúcim avizovala možné zdržania a zároveň odporučila, aby sledovali aktuálnu dopravnú situáciu, počítali s časovou rezervou a mali pri sebe dostatok vody i drobného občerstvenia.
K obmedzeniu rýchlosti pristúpi dopravca počas celého leta 2026 vždy, keď Slovenský hydrometeorologický ústav vydá pre príslušné okresy meteorologickú výstrahu tretieho stupňa z dôvodu vysokých teplôt. V sobotu platí takáto výstraha pre všetky južné regióny, od Bratislavy až po Dolný Zemplín.