Juraškovi sa lepí smola na päty: Po rozchode... Koniec v Markíze?!

BRATISLAVA - Nad Romanom Juraškom sa zmráka. Po rozchode... Koniec aj v Markíze?
Roman Juraško je dlhoročnou tvárou televízie Markíza. Bol to však šok, keď Lenka Šoóšová oznámila, že chce skončiť. Divákom sa totiž prihovárali viac než dve desaťročia. Všetkých zaujímalo, že čo bude s Romanom. Tomu v Záhorskej Bystrici našli nové miesto. Zakotvil v relácii Reflex. Dva roky po prestupe však prišla ďalšia šokujúca správa.
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Ako informoval portál Nový čas pre ženy, Roman si mal vypočuť nemilú správu. „Roman dostal v Reflexe výpoveď…“ prezradil im zdroj. Televízia sa ale k týmto informáciám ešte oficiálne nevyjadrila. V júni však televízia avizovala veľké zmeny v tejto publicistickej relácii.
„Našou ambíciou je sprevádzať divákov podvečerným časom – medzi pracovným dňom a večerom. Moderovaná relácia prinesie viac príbehov, praktických a užitočných informácií a tém, ktoré divákom pomôžu lepšie sa orientovať v otázkach každodenného života. Viac detailov prezradíme čoskoro,“ vyjadrila sa Zuzana Štelbaská. Počas letných mesiacov Markíza vysiela reprízy starších epizód Reflexu.
Juraškovi sa nelepí smola na päty len v práci. Aj v súkromí si prechádza ťažkých obdobím. Pred časom sme vás informovali na Topkách, že sa s dlhoročnou partnerkou Dianou rozišli. Archívny rozhovor o rozchode si môžete vypočuť nižšie.