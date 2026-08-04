Tragédia pilota Dušana (†48): Prvé SLOVÁ firmy, ktorej zrútený stroj patril, dojemný odkaz do neba!

OČOVÁ - Letecké nešťastie pri Očovej, ktoré si v nedeľu vyžiadalo životy troch ľudí, naďalej vyvoláva silné emócie. Po tragédii, pri ktorej sa zrútilo malé lietadlo Cessna 172 Skyhawk, prehovorila aj spoločnosť Sky Story, ktorej stroj patril. Vo verejnom odkaze sa rozlúčila s pilotom Dušanom, ktorý pri nehode zahynul spolu s 38-ročným Filipom a jeho štvorročným synom Martinkom.
Po nedeľnej tragédii pri Očovej, pri ktorej sa zrútilo malé lietadlo Cessna 172 Skyhawk a zahynuli všetci traja ľudia na palube, pokračuje vyšetrovanie okolností nešťastia. Vyšetrovatelia naďalej zisťujú, čo bolo príčinou pádu stroja. Spoločnosť Sky Story, ktorej lietadlo patrilo, teraz zverejnila emotívny status, v ktorom vyjadrila hlboký smútok nad stratou svojho kolegu aj ďalších obetí.
"S hlbokým zármutkom oznamujeme, že v nedeľu 2.8.2026 došlo k tragickej nehode nášho lietadla, pri ktorej vyhasli tri ľudské životy. Toto nešťastie nás nesmierne zasiahlo," uviedla spoločnosť.
Zároveň potvrdila, že aj naďalej spolupracuje s vyšetrovacími orgánmi. "Stále intenzívne spolupracujeme so všetkými príslušnými orgánmi pri objasňovaní okolností tejto bolestnej straty. A aj touto cestou vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým rodinám a blízkym," dodala.
Prežívajú náročné chvíle
"Zo srdca ďakujeme všetkým partnerom, priateľom a známym za prejavenú podporu, kondolencie a slová povzbudenia v týchto mimoriadne náročných chvíľach," odkázala.
Najemotívnejšiu časť statusu venovala spoločnosť pilotovi Dušanovi, ktorého kolegovia poznali pod prezývkou Dudu. Práve on v osudný deň sedel za riadením lietadla, v ktorom cestoval aj jeho otec a syn. Tragédiu nikto z nich neprežil. "Dudu... budeme si ťa navždy pamätať ako usmiateho človeka s veľkým srdcom. Ďakujeme ti za tvoju profesionalitu, oddanosť a prínos pre letectvo. Navždy zostaneš v našich spomienkach. Odpočívajte v pokoji," napísala spoločnosť Sky Story vo svojom rozlúčkovom odkaze.
Presné okolnosti pádu lietadla zostávajú predmetom vyšetrovania. Do objasňovania tragédie sú zapojení vyšetrovatelia, leteckí odborníci aj ďalšie príslušné orgány, ktoré budú analyzovať všetky dostupné dôkazy.