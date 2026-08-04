Reťaz mu zarezala krk: Polícia obvinila muža za týranie psa a dlhodobé zanedbávanie

BRATISLAVA - Vyšetrovateľ enviropolície obvinil 30-ročného muža z okresu Žiar nad Hronom z prečinu týrania zvierat. Muž mal dlhodobo držať psa na reťazi, ktorá sa mu zarezávala hlboko do krku. Zároveň mal zanedbávať starostlivosť o psa. V prípade preukázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody až na tri roky. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Podľa doterajšieho vyšetrovania mal muž svojho psa dlhodobo držať uviazaného kovovou reťazou. Tá sa mu postupne zarezávala hlboko do krku, pričom spôsobila rozsiahle poranenie a následnú infekciu. Pes bol zároveň podľa zistení bez dostatočnej starostlivosti. Mal obmedzený prístup k vode a potrave, čo sa prejavilo výraznou podvýživou a úbytkom svalstva.
„Veterinár potvrdil, že zranenia nevznikli naraz, ale boli výsledkom dlhodobého pôsobenia reťaze a zanedbanej starostlivosti. Zdravotný stav zvieraťa si vyžadoval okamžitú veterinárnu pomoc a dlhodobú liečbu,“ ozrejmil Hájek.
Na psa upozornili koncom novembra 2025 náhodní svedkovia. Po ich oznámení bol prevezený do karanténnej stanice občianskeho združenia v Žiari nad Hronom, kde mu bola poskytnutá nevyhnutná pomoc. Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie nie je v súčasnosti možné k prípadu poskytnúť bližšie informácie.
Polícia pripomína, že týranie zvierat nie je len neetické, ale môže byť aj trestným činom. „Ak máte podozrenie, že je zviera zanedbávané alebo týrané, neváhajte kontaktovať Policajný zbor alebo príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu. Včasné oznámenie môže zachrániť zviera pred ďalším utrpením,“ doplnil Hájek.