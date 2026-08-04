Muž sa mal žene vyhrážať nožom: Útoku zabránili prítomní občania

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
CHMINIANSKE JAKUBOVANY - Trestné stíhanie vo veci trestného činu nebezpečného vyhrážania a trestného činu výtržníctva vedie poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Lipany v súvislosti s konfliktom medzi 24-ročným mužom a mladou ženou, ku ktorému došlo v pondelok (3. 8.) dopoludnia v obci Chminianske Jakubovany. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Najskôr sa muž vyhrážal, že ženu podreže a zabije, a potom vzal nôž a rozbehol sa k nej. Našťastie k útoku na ženu nedošlo, zabránili tomu prítomní občania,“ uviedla Ligdayová s tým, že útočníka zadržala policajná hliadka a bol umiestnený do cely policajného zaistenia.