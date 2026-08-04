Vysoké Tatry sa tešia z nového života: Jarné sčítanie kamzíkov dopadlo výborne! Prišli desiatky mláďat

VYSOKÉ TATRY - Tohtoročné jarné sčítanie potvrdilo, že populácia kamzíka vrchovského tatranského sa vyvíja priaznivo. Informovala o tom Správa Tatranského národného parku (TANAP) s tým, že odborníci zo slovenskej a poľskej strany Tatier napočítali spolu 786 kamzíkov, čo je o 46 viac ako minulý rok.
„Ešte potešujúcejšia je správa o novom živote v tatranských výšinách, narodilo sa až 95 tohtoročných mláďat, ktoré potvrdzujú, že kamzičia populácia je v dobrej kondícii a úspešne sa rozmnožuje. Za týmito výsledkami stojí obetavá práca odborníkov, zamestnancov Správy TANAP-u, poľského Tatrzańského Parku Narodowego, dobrovoľníkov a všetkých, ktorí pomáhajú chrániť tento vzácny symbol Tatier,“ konštatujú ochranári.
Spoločné slovensko-poľské sčítanie kamzíkov prebieha nepretržite už od roku 1959 a patrí medzi najstaršie programy monitorovania voľne žijúcich živočíchov v Európe. Tento rok bolo rozdelené do viacerých etáp, počas ktorých rátali jedince v rôznych lokalitách Západných, Vysokých a Belianskych Tatier. Kamzík vrchovský tatranský je endemit a cieľom jarného sčítavania bolo zistiť prírastok populácie po zime.
„Každý nový kamzík je malým veľkým víťazstvom pre našu prírodu. Nech tieto nádherné tvory naďalej zdobia tatranské štíty a zostanú súčasťou našich veľhôr aj pre ďalšie generácie,“ uzatvára Správa TANAP-u.