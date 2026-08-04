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A toto má byť čo?! Novopostavený miliónový most je verejnosti NA SMIECH, hororová zákruta a žaloba

Most s takmer 90-stupňovým zakrivením zákruty sa stal
Most s takmer 90-stupňovým zakrivením zákruty sa stal "hitom" internetu. (Zdroj: gettyimages.com, X/ANI)
Michal Szentivanyi Michal Szentivanyi

BHOPÁL - Pôvodne mal slúžiť na odbremenenie dopravy pre státisíce ľudí, namiesto toho sa stal symbolom jedného z najväčších projektantských zlyhaní posledných rokov. Nový cestný nadjazd v indickom meste Bhópál vyvolal obrovský rozruch po tom, čo si verejnosť všimla jeho takmer 90-stupňovú zákrutu priamo uprostred mosta. Nasledovali tvrdé personálne dôsledky. Nastal hotový cirkus!

Problému sa venoval portal okdiario.com. Most Aishbagh Rail Over Bridge, ktorého výstavba stála približne 2,3 milióna dolárov (takmer dva milióny eur), mal výrazne zlepšiť dopravnú situáciu v meste a denne pomôcť približne 300-tisíc vodičom. Namiesto pochvál sa však stal virálnym hitom na sociálnych sieťach a predmetom ostrej kritiky odborníkov aj verejnosti.

Najväčší problém predstavuje extrémne ostrá zákruta, ktorá sa nachádza priamo na vyvýšenom úseku mosta. Mnohí vodiči aj dopravní experti upozorňujú, že takýto oblúk môže byť mimoriadne nebezpečný, najmä pri vyššej rýchlosti alebo za zhoršených poveternostných podmienok. Fotografie stavby sa okamžite rozšírili internetom a ľudia sa pýtali, ako mohol takýto projekt vôbec získať všetky potrebné schválenia.

Tvrdé dôsledky pre projektantov

Reakcia indických úradov na seba nenechala dlho čakať. Vláda štátu Madhjapradéš suspendovala sedem inžinierov vrátane dvoch hlavných projektových manažérov. Okrem toho začala vyšetrovanie voči bývalému vysokopostavenému úradníkovi a spoločnosti, ktoré sa podieľali na návrhu mosta, boli zaradené na čiernu listinu.

Podľa dostupných informácií sa projekt počas rokov viackrát menil. Pôvodný návrh počítal s podstatne miernejším oblúkom, no do plánov zasiahli spory medzi cestnými úradmi a železnicami o využitie pozemkov. Situáciu skomplikovala aj výstavba linky metra, čo nakoniec vyústilo do kompromisného riešenia s mimoriadne ostrou zákrutou.

Úrady priznali, že pred uvedením mosta do plnej prevádzky bude potrebné vykonať úpravy. Medzi zvažovanými riešeniami je rozšírenie kritického úseku približne o 90 centimetrov a ďalšie stavebné zásahy, ktoré by zvýšili bezpečnosť vodičov.

Viac o téme: CestaKonštrukciaMostZákrutaVodičiBhopálIndia
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