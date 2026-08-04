Barmošová dcérku pred verejnosťou chráni: Sestra zverejnila vzácny záber... Aha, aká je už veľká!

BRATISLAVA - Dcérka Lucie Barmošovej už poriadne vyrástla. Sestra moderátorky zverejnila vzácny záber, ktorý fanúšikom dovolil nahliadnuť do súkromia.
Málokto možno vie, že sestra jojkárskej moderátorky Lucie Barmošovej je markizácka moderátorka Kvetka Horváthová. Tá teraz zverejnila vzácny rodinný zábery z bazéna. „Víkend v milej spoločnosti," napísala Kvetka ku záberom. Na nich sa šantila so svojou neterkou Diankou.
Jojkárka si svoje súkromie veľmi stráži a o jej živote sa nevie takmer nič. Okrem toho, že sa divákom pravidelne prihovára z obrazoviek, tak ju nevidia prakticky nikde. Aj to, že je tehotná, bolo pre všetkých veľkým prekvapením. Tehotenstvo dlhšie skrývala, až to nakoniec v októbri 2022 potvrdila. V januári ďalšieho roka priviedla na svet zdravé dievčatko. Jej otcom je Luciin sused Dávid.
Aj keď sa Diankine zábery často na verejnosť nedostávajú, Kvetka teraz otvorila dvere do ich súkromia a ukázala fanúšikom, ako jej neterka už vyrástla. Veď pozrite!